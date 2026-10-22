Slušaj vest

Zaposleni u Sloveniji ove godine će pred božićne praznike na svoje račune obavezno dobiti najmanje 740,94 evra božićnice, odnosno takozvanog zimskog regresa, koji je od ove godine postao zakonski propisano pravo svih radnika. Za razliku od Hrvatske, gde isplata božićnice i dalje zavisi od odluke poslodavca, kolektivnih ugovora ili internih pravilnika, slovenački zakon garantuje svim zaposlenima minimalni iznos u visini polovine minimalne zarade.

Kako navodi slovenački portal Dnevnik.si, minimalna zarada u Sloveniji za 2026. godinu iznosi 1.481,88 evra, što znači da zaposleni koji rade puno radno vreme tokom cele godine imaju pravo na najmanje 740,94 evra zimskog regresa. Za ostale zaposlene predviđena je srazmerna isplata.

Poslodavci su dužni da ovaj iznos isplate u novcu, a krajnji zakonski rok za isplatu je 18. decembar. Ovu zakonsku meru potvrdio je i slovenački Ustavni sud, koji nije osporio uvođenje obaveznog zimskog regresa.

U Sloveniji obavezni zimski regres, do propisanog iznosa, ne podleže porezu na dohodak. On je jasno definisan i odvojen od opcionih nagrada za poslovnu uspešnost. Za zimski regres i dodatne nagrade važi zajednički poreski limit u visini od 100 odsto prosečne mesečne bruto zarade u Sloveniji.

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

Za razliku od slovenačkog modela, u Hrvatskoj ne postoji opšta zakonska obaveza isplate božićnice. Njena isplata i visina u privatnom i javnom sektoru i dalje zavise od kolektivnih ugovora, ugovora o radu i odluka poslodavaca.

Ipak, poznato je koliko će ove godine dobiti zaposleni u državnim preduzećima, javnim službama i ministarstvima.

Među državnim preduzećima najveću božićnicu isplatiće Hrvatska elektroprivreda, čiji će radnici dobiti po 500 evra.

Finansijska agencija isplatiće po 350 evra, dok će zaposleni u Hrvatskim cestama, HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prevozu dobiti po 250 evra. Hrvatske autoceste isplatiće neoporezivi iznos od 200 evra po zaposlenom.

Državnim službenicima i nameštenicima, na osnovu kolektivnog ugovora, garantovana je božićnica od 300 evra. Isto pravo imaju zaposleni u Hrvatskom saboru, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije.