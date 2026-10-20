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Student (25) iz Gruzije doživeo je nesvakidašnje iznenađenje kada mu je banka u Austriji greškom isplatila više od 120.000 evra umesto traženih 12.900. Iako je sav višak novca pošteno vratio, nagrada koju je dobio od banke mnoge je iznenadila.

Naime, u poslovnici Sparkasse Salzburg u Austriji dogodila se neobična ljudska greška.

Mladić iz Gruzije koji studira u Salcburgu, kao i drugi studenti iz zemalja izvan Evropske unije, za boravak u Austriji morao je da dokaže da raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima. Potrebnih 12.900 evra, kako je sam ispričao austrijskom javnom servisu ORF, pozajmio je od prijatelja.

Kako bi mu vratio pozajmljeni novac, toga dana otišao je u poslovnicu Sparkasse Salzburg. Podigao je gotovinu, predao je prijatelju, takođe državljaninu Gruzije, a zatim otišao u teretanu. U tom trenutku nije ni slutio da je zbog greške banke dobio mnogo više novca nego što je zatražio.

Neverovatna situacija

Nakon treninga usledio je poziv iz banke koji ga je iznenadio. Zaposleni su mu javili da mu je, umesto nešto manje od 13.000 evra, isplaćeno više od 120.000 evra.

Student je odmah pozvao prijatelja kako bi se zajedno vratili u banku. Na privatnom video-snimku, koji su preneli i austrijski mediji, njih dvojica sede u automobilu, otvaraju torbu i pregledaju svežnjeve novčanica.

Njegov prijatelj ispričao je za ORF da je u prvi mah bio šokiran i iznenađen, ali i uplašen. Tolika količina novca, rekao je, mogla bi izazvati različite probleme.

Po povratku u poslovnicu odvedeni su u prostoriju u kojoj je novac ponovo prebrojan. Utvrđeno je koliko je isplaćeno greškom, a dvojica prijatelja vratila su celokupan višak.

Banka priznala grešku

U Sparkasse Salzburgu potvrdili su za ORF da je došlo do greške prilikom gotovinske isplate. U pisanom saopštenju, objavljenom u sredu, banka je navela da je u jednoj od njenih poslovnica zbog ljudske greške isplaćen prevelik iznos.

Banka se klijentu izvinila zbog nastalih neprijatnosti te zahvalila na njegovom saradljivom i konstruktivnom pristupu rješavanju problema.

Skromna "nagrada"

Za poštenje i vraćanje više od 100.000 evra student nije dobio novčanu nagradu. Umesto toga, banka mu je poklonila pakovanje gumenih bombona sa logotipom Sparkassea.

Poklon se može videti na video-snimku koji su preneli mediji, a skromna nagrada za vraćeni iznos mnogima je bila neočekivan završetak neobičnog događaja.