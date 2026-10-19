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Saobraćajna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u periodu od 1. novembra do 15. aprila prilikom vožnje austrijskim putevima na točkovima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 10.000 evra, u slučaju da su tim činom u opasnost dovedeni drugi učesnici u saobraćaju.

Austrijski auto-moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na putu ARBÖ upozoravaju vozače motornih vozila da od nedelje, 1. novembra 2026. godine u Austriji, prema zakonskim propisima, putnički automobili u saobraćaju moraju imati na točkovima postavljene zimske gume. Navedena obaveza odnosi se i na putničke automobile sa „lakom” ili „teškom” prikolicom, kao i na manja teretna vozila do 3,5 tona nosivosti, te moped automobile, ističe ÖAMTC.

ÖAMTC takođe upozorava da zakonodavac propisuje obaveznu zimsku opremu od 1. novembra ove godine, pa sve do 15. aprila sledeće godine. Pritom treba voditi računa da ispravne zimske gume moraju nositi jednu od ovih oznaka: M&S (blato-sneg) ili M/S; M+S ili M.S. Iste oznake odnose se i na automobilske gume koje važe za sve sezone, odnosno i zimi i leti. I te gume se smatraju zimskim gumama. Za njih važi odredba da dubina profila (šare) ne sme biti manja od 4 milimetra. Ako su montirane zimske gume, onda sve četiri moraju biti gume za zimsku sezonu, poručuju iz ÖAMTC-a. „Često otisnuta oznaka -pahuljica- takođe garantuje da je ova guma proizvedena i testirana za posebnu upotrebu u zimskim uslovima”, ističe se u odredbi.

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Iz ARBÖ-a ukazuju na važnost „pravila 4”: „Takođe je važno osigurati da dobro poznato pravilo 4 (op. a. četiri iste zimske gume, kao i minimalni profil od 4 mm), bude u praksi zaista primenjeno kako bi vozilo bilo ispravno i bezbedno na putu”. Kao alternativu zimskim gumama, zakonodavac je predvideo i kombinaciju letnjih guma sa lancima na najmanje dva pogonska točka. To je dozvoljeno samo u slučaju, kako navodi ÖAMTC, ako je put prekriven snegom ili ledom u potpunosti ili gotovo u potpunosti prohodan. Zakonodavac je za one koji se ne pridržavaju obavezne odluke o zimskim gumama predvideo izuzetno stroge kazne.

Saobraćajna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u periodu od 1. novembra do 15. aprila prilikom vožnje austrijskim putevima na točkovima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 10.000 evra, u slučaju da su tim činom u opasnost dovedeni drugi učesnici u saobraćaju. Ako to nije slučaj, onda kazna za nepridržavanje odredbe o obaveznim zimskim gumama iznosi 100 evra. Onaj ko tvrdoglavo ne želi da stavi ni zimske gume niti lance za sneg, može računati i na to da će policija, zbog bezbednosti saobraćaja, njegov putnički automobil isključiti iz saobraćaja. ARBÖ upozorava da u slučaju saobraćajne nesreće na putu prekrivenom snegom, ledom ili blatom, vozač automobila bez propisane zimske opreme može imati i dodatne pravne probleme sa svojim osiguravajućim društvom.

Vozačima u Austriji, i onima koji putuju kroz ovu alpsku zemlju, preporučuje se da na vreme pripreme svoje automobile ili druga vozila za zimske uslove, a ne u poslednjem trenutku. Poznati stručnjak ÖAMTC-a za mobilnost i gume, Stefan Kerbl, preporučuje vozačima da već sada rezervišu termin za zamenu guma. Uz poruku da pravovremena zamena letnjih za zimske gume i provera vozila mogu sprečiti ne samo mnoge neprijatnosti, nego i smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda. Dakle, ko od 1. novembra kreće put Austrije, neka pripazi na ova pravila o propisanoj zimskoj opremi, ukoliko ne želi da „dobije po džepu”.