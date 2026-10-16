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Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu prošle godine u Srbiji iznosili su 109.136 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava 109.787 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U publikaciji "Regioni u Republici Srbiji, 2025" navodi se da su u odnosu na 2024. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi bili veći za 11,7 odsto a izdaci za ličnu potrošnju za 11,8 odsto, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa - 54,8 odsto, penzije - 29,8 odsto, prihodi od poljoprivrede - 3,8 odsto.

Što se potrošnje tiče, najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava činili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića - 36,6 odsto i za stanovanje, vodu, struju, gas i ostala goriva - 16,1 odsto.

Slede izdaci za transport - 9,0 odsto, za ostale lične predmete i ostale usluge - 6,0 odsto, za komunikacije - 5,5 odsto, za rekreaciju i kulturu - 5,3 odsto, za odeću i obuću - 4,7 odsto, za alkoholna pića i duvan - 4,4 odsto, za zdravlje - 4,0 odsto.