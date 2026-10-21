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Renoviranje je završeno, majstori su otišli, a ispred zgrade ostali su stari ormar, džakovi razbijenih pločica i pokvaren frižider. Iako zauzimaju isto mesto, propisi ih ne tretiraju kao istu vrstu otpada. Odlaganje kabastog otpada zato ne podrazumeva da sve što ne staje u kontejner sme da se ostavi pored njega.

Nameštaj pripada kabastom komunalnom otpadu, šut nastao renoviranjem predstavlja građevinski otpad, dok se bela tehnika svrstava u električni i elektronski otpad. Za svaku kategoriju važe drugačija pravila preuzimanja, transporta i plaćanja.

Odlaganje kabastog otpada počinje pozivom komunalnom preduzeću

Pre iznošenja starog kreveta, ormara, stola, fotelje ili dušeka treba proveriti termine i način preuzimanja koje je odredilo lokalno komunalno preduzeće. Gradovi i opštine mogu da organizuju periodične besplatne akcije, odnošenje po pozivu ili predaju na određenim lokacijama.

U Beogradu, na primer, JKP "Gradska čistoća” tradicionalno besplatno odnosi kabasti otpad tokom prvog vikenda u mesecu. Građani prethodno treba da prijave količinu i mesto na kojem će otpad ostaviti. Van tih termina vanredno odnošenje se naplaćuje, dok građani kabasti otpad mogu sami da odnesu u pogon preduzeća na teritoriji svoje opštine.

To pravilo ne važi automatski u celoj Srbiji. Termini, dozvoljene količine i cena usluge razlikuju se, pa nameštaj ne treba iznositi dok se ne dobije informacija gde i kada će biti preuzet.

Stari nameštaj jeste kabasti otpad, ali šut nije

Prema aktuelnom Zakonu o upravljanju otpadom, kabasti otpad obuhvata velike predmete iz domaćinstva, među kojima su nameštaj i dušeci. Građevinski otpad izričito je izdvojen iz komunalnog otpada.

Zbog toga džakovi sa ciglama, betonom, malterom, keramikom ili sanitarnom opremom ne smeju da se ostavljaju pored običnih kontejnera zajedno sa starim ormarom. To što ih građani često iznesu na isto mesto ne znači da će ih redovna komunalna ekipa preuzeti.

Odlaganje pored kontejnera bez dogovora može da napravi divlju deponiju, blokira prolaz pešacima i vozilima i donese troškove čišćenja, ali i odgovornost osobi koja je otpad ostavila.

Građevinski šut zahteva poseban kontejner i prevoz

Otpad nastao rušenjem zidova, zamenom pločica, adaptacijom kupatila ili drugim građevinskim radovima mora da se odvaja na mestu nastanka i preda odgovarajućem operateru. Za veće količine najčešće se naručuje poseban kontejner ili angažuje firma koja organizuje prevoz do dozvoljenog mesta za prijem i tretman.

Foto: Kurir/T. S.

Ko će platiti odnošenje treba dogovoriti pre početka renoviranja. Izvođač može da uračuna kontejner i prevoz u cenu radova, ali ako ta stavka nije ugovorena, trošak uglavnom ostaje vlasniku ili naručiocu radova kao licu kod kojeg je otpad nastao.

Poseban oprez potreban je ako se tokom radova pronađu azbest, materijali sa opasnim primesama ili ambalaža od hemijskih proizvoda. Oni se ne mešaju sa običnim šutom i zahtevaju postupanje preko ovlašćenih operatera.

Bela tehnika ne odlaže se zajedno sa nameštajem

Frižider, zamrzivač, šporet, veš-mašina i drugi veliki kućni uređaji jesu glomazni, ali pravno ne pripadaju istoj kategoriji kao nameštaj. Bela tehnika je električni i elektronski otpad i ne sme da se meša sa drugim vrstama otpada niti da se nekontrolisano odlaže.

Stari uređaj može da se preda centru za sakupljanje otpada, ovlašćenom sakupljaču ili drugom operateru koji ima dozvolu za postupanje sa elektronskim otpadom. Pojedini prodavci i distributeri organizuju preuzimanje starog uređaja prilikom isporuke novog, ali uslove i eventualnu naknadu treba proveriti pre kupovine.

Ko plaća odnošenje zavisi od vrste otpada i lokalne usluge

Besplatno odnošenje najčešće se odnosi na organizovane akcije za kabasti komunalni otpad. Preuzimanje nameštaja van utvrđenih termina može da se naplaćuje, dok troškove kontejnera i transporta građevinskog šuta po pravilu snosi onaj ko je radove naručio ili izveo, u skladu sa njihovim dogovorom.

Predaja bele tehnike ovlašćenom sakupljaču često je besplatna, ali to ne znači da je besplatan i dolazak ekipe na kućnu adresu. Zbog toga pre angažovanja treba proveriti cenu, način preuzimanja i da li firma poseduje potrebnu dozvolu.

Odlaganje kabastog otpada nije ostavljanje svega pored najbližeg kontejnera. Jedan poziv komunalnom preduzeću ili ovlašćenom sakupljaču dovoljan je da se proveri gde otpad sme da završi, koliko usluga košta i ko je odgovoran za njegovo odnošenje.