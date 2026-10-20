SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera

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Skraćenica SPC dolazi od engleskih reči Stone Plastic Composite ili Stone Polymer Composite (kompozit kamena i plastike). Za razliku od tradicionalnog laminata ili parketa koji imaju bazu od drvenih vlakana, srž SPC poda čini napredna mešavina prirodnog kamenog praha (krečnjaka) i stabilizatora. Ova jedinstvena formula stvara ekstremno gustu, čvrstu i potpuno stabilnu dasku.

Kvalitetan SPC pod sastoji se iz nekoliko ključnih slojeva:

UV zaštitni sloj: Čuva pod od bleđenja i žutila pod uticajem sunčeve svetlosti.

Čuva pod od bleđenja i žutila pod uticajem sunčeve svetlosti. Habajući zaštitni sloj: Transparentni štit koji direktno sprečava ogrebotine, fleke i habanje.

Transparentni štit koji direktno sprečava ogrebotine, fleke i habanje. Dekorativni film: Visokokvalitetna 3D štampa koja do najsitnijih detalja verno kopira teksturu prirodnog drveta, kamena ili betona.

Visokokvalitetna 3D štampa koja do najsitnijih detalja verno kopira teksturu prirodnog drveta, kamena ili betona. SPC kruto jezgro: Kamena baza koja podu daje čvrstinu i stopostotnu otpornost na vodu.

Kamena baza koja podu daje čvrstinu i stopostotnu otpornost na vodu. Integrisana podloga: Mnogi modeli dolaze sa već zalepljenim akustičnim slojem (poput IXPE pene) za zvučnu izolaciju i veću udobnost pri hodanju. Zašto su SPC podovi postali toliko popularni?

Ekspanzija ovog materijala nije marketinški trik, već rezultat rešavanja skoro svih mana koje imaju drugi podovi. Kupci i dizajneri enterijera biraju SPC zbog sledećih tehničkih prednosti:

1. Stopostotna otpornost na vodu i vlagu

Budući da u svom sastavu nema drveta, SPC pod ne može da upije vodu, ne bubri, ne krivi se i ne podiže se. To znači da konačno možete imati topao izgled drveta u kupatilu, kuhinji ili podrumu, prostorijama u kojima je postavljanje laminata ranije bilo nezamislivo.

2. Ekstremna otpornost na udarce i grebanje

Zahvaljujući kamenoj bazi, ovi podovi su drastično tvrđi od klasičnog laminata i vinila. Težak nameštaj neće ostaviti trajna udubljenja, a pod je izuzetno otporan na padove oštrih predmeta, dečije igračke, visoke štikle i kandže kućnih ljubimaca.

3. Savršen partner za podno grejanje

Kamen je prirodno odličan provodnik toplote. SPC podovi imaju visoku gustinu i minimalan otpor, pa znatno brže provode i duže zadržavaju toplotu u prostoriji u poređenju sa drvetom ili laminatom, što direktno utiče na uštedu energije.

4. Maksimalna stabilnost na temperaturne promene

Klasični podovi na bazi drveta "dišu", šire se leti usled vlage, a skupljaju zimi zbog grejanja, pa zahtevaju postavljanje lajsni između svake prostorije.

SPC podovi imaju zanemarljiv koeficijent širenja, pa se mogu postavljati u jednom komadu na velikim površinama bez prelaznih lajsni na pragovima.

5. Brza i čista ugradnja preko postojećih pločica

Zahvaljujući naprednom klik sistemu spajanja, ugradnja je brza i suva. Ono što posebno raduje ljude koji renoviraju stanove jeste činjenica da se SPC, zbog svoje krutosti i tankog profila, može postaviti direktno preko starih keramičkih pločica (ukoliko su ravne), čime se izbegava mukotrpno, bučno i skupo lupanje stare keramike.

Koliko koštaju SPC podovi i da li se investicija isplati?

Cena SPC podova na domaćem tržištu uglavnom se kreće u rasponu od 1.600 do preko 4.000 dinara po kvadratnom metru, a krajnja vrednost najviše zavisi od debljine ploče, klase otpornosti i brenda.

Modeli ekonomske klase obično imaju debljinu oko 4 mm i idealni su za manje prohodne prostorije poput spavaćih soba, dok premium varijante donose deblji habajući sloj i često već integrisanu akustičnu podlogu na poleđini daske. Iako je u startu skuplji od klasičnog laminata, SPC pod donosi ozbiljnu uštedu prilikom ugradnje.

Zbog jednostavnog klik sistema, cena rada majstora je znatno niža nego kod lepljenja pločica, a s obzirom na to da nema troškova za lepak, fug masu i dugotrajno sušenje, ukupna investicija na kraju često ispadne jednaka ili čak povoljnija u odnosu na tradicionalnu keramiku.