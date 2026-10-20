Zaboravite na klasični laminat: Novi materijal 100 odsto štiti od vlage, kuća je toplija, a ovo je cena po kvadratu
- SPC pod je kompozit kamena i plastike, bez drveta, pa je potpuno otporan na vodu, vlagu i habanje
- Zbog krute baze dobro radi sa podnim grejanjem, brže provodi toplotu i može da se postavlja preko ravnih starih pločica
- Cena je uglavnom od 1.600 do preko 4.000 dinara po kvadratu, a ugradnja je često jeftinija od klasičnih podova
Skraćenica SPC dolazi od engleskih reči Stone Plastic Composite ili Stone Polymer Composite (kompozit kamena i plastike). Za razliku od tradicionalnog laminata ili parketa koji imaju bazu od drvenih vlakana, srž SPC poda čini napredna mešavina prirodnog kamenog praha (krečnjaka) i stabilizatora. Ova jedinstvena formula stvara ekstremno gustu, čvrstu i potpuno stabilnu dasku.
Kvalitetan SPC pod sastoji se iz nekoliko ključnih slojeva:
- UV zaštitni sloj: Čuva pod od bleđenja i žutila pod uticajem sunčeve svetlosti.
- Habajući zaštitni sloj: Transparentni štit koji direktno sprečava ogrebotine, fleke i habanje.
- Dekorativni film: Visokokvalitetna 3D štampa koja do najsitnijih detalja verno kopira teksturu prirodnog drveta, kamena ili betona.
- SPC kruto jezgro: Kamena baza koja podu daje čvrstinu i stopostotnu otpornost na vodu.
- Integrisana podloga: Mnogi modeli dolaze sa već zalepljenim akustičnim slojem (poput IXPE pene) za zvučnu izolaciju i veću udobnost pri hodanju.
Zašto su SPC podovi postali toliko popularni?
Ekspanzija ovog materijala nije marketinški trik, već rezultat rešavanja skoro svih mana koje imaju drugi podovi. Kupci i dizajneri enterijera biraju SPC zbog sledećih tehničkih prednosti:
1. Stopostotna otpornost na vodu i vlagu
Budući da u svom sastavu nema drveta, SPC pod ne može da upije vodu, ne bubri, ne krivi se i ne podiže se. To znači da konačno možete imati topao izgled drveta u kupatilu, kuhinji ili podrumu, prostorijama u kojima je postavljanje laminata ranije bilo nezamislivo.
2. Ekstremna otpornost na udarce i grebanje
Zahvaljujući kamenoj bazi, ovi podovi su drastično tvrđi od klasičnog laminata i vinila. Težak nameštaj neće ostaviti trajna udubljenja, a pod je izuzetno otporan na padove oštrih predmeta, dečije igračke, visoke štikle i kandže kućnih ljubimaca.
3. Savršen partner za podno grejanje
Kamen je prirodno odličan provodnik toplote. SPC podovi imaju visoku gustinu i minimalan otpor, pa znatno brže provode i duže zadržavaju toplotu u prostoriji u poređenju sa drvetom ili laminatom, što direktno utiče na uštedu energije.
4. Maksimalna stabilnost na temperaturne promene
Klasični podovi na bazi drveta "dišu", šire se leti usled vlage, a skupljaju zimi zbog grejanja, pa zahtevaju postavljanje lajsni između svake prostorije.
SPC podovi imaju zanemarljiv koeficijent širenja, pa se mogu postavljati u jednom komadu na velikim površinama bez prelaznih lajsni na pragovima.
5. Brza i čista ugradnja preko postojećih pločica
Zahvaljujući naprednom klik sistemu spajanja, ugradnja je brza i suva. Ono što posebno raduje ljude koji renoviraju stanove jeste činjenica da se SPC, zbog svoje krutosti i tankog profila, može postaviti direktno preko starih keramičkih pločica (ukoliko su ravne), čime se izbegava mukotrpno, bučno i skupo lupanje stare keramike.
Koliko koštaju SPC podovi i da li se investicija isplati?
Cena SPC podova na domaćem tržištu uglavnom se kreće u rasponu od 1.600 do preko 4.000 dinara po kvadratnom metru, a krajnja vrednost najviše zavisi od debljine ploče, klase otpornosti i brenda.
Modeli ekonomske klase obično imaju debljinu oko 4 mm i idealni su za manje prohodne prostorije poput spavaćih soba, dok premium varijante donose deblji habajući sloj i često već integrisanu akustičnu podlogu na poleđini daske. Iako je u startu skuplji od klasičnog laminata, SPC pod donosi ozbiljnu uštedu prilikom ugradnje.
Zbog jednostavnog klik sistema, cena rada majstora je znatno niža nego kod lepljenja pločica, a s obzirom na to da nema troškova za lepak, fug masu i dugotrajno sušenje, ukupna investicija na kraju često ispadne jednaka ili čak povoljnija u odnosu na tradicionalnu keramiku.
Biznis Kurir/Mondo