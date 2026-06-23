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Izjava ekonomiste Nemanje Antića da "ako ne možeš da platiš dva mora, ne treba da ideš ni na jedno" izazvala je veliku pažnju javnosti i na društvenim mrežama ostvarila više od milion pregleda, nakon čega su usledile brojne reakcije i parodije.

U javnosti se otvorila rasprava o tome da li je letovanje postalo luksuz, da li pravo na odmor imaju samo oni sa višim primanjima, kao i da li je opravdano zaduživati se zbog putovanja ili to predstavlja finansijsku grešku koja dugoročno opterećuje budžet građana. Takođe, postavlja se pitanje gde se nalazi granica između potrebe za odmorom i odgovornog upravljanja novcem, kao i da li društvene mreže dodatno stvaraju pritisak da se putuje i prikazuje određeni životni stil.

O ovim temama govorio je ekonomista Nemanja Antić za Kurir televiziju u emisiji "Puls Srbija".

Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći Foto: Shutterstock

"Ako želiš more - planiraj ga, ne kreditiraj ga"

Nemanja Antić u razgovoru za emisiju govorio je o finansijskom planiranjuletovanja i uticaju društvenih mreža na odluke građana, ističući da se ljudi često zadužuju bez jasnog plana i realne procene mogućnosti. Kako je naveo, problem nastaje kada se odmor finansira kreditima koji se kasnije teško otplaćuju, dok se sve češće zanemaruje važnost štednje i dugoročnog planiranja troškova.

- Ako želite da idete na more, trebalo bi već od prethodnog perioda, od septembra ili oktobra, da odvajate po 100 do 150 evra od svoje zarade mesečno. Kada dođe letovanje, bilo da je Hurgada ili Parga ili neko drugo mesto, da možete da odete bez zaduživanja i bez finansijskog pritiska. Ljudi često impulsivno reaguju i ne sagledaju realno svoje mogućnosti, pa kasnije dolazi do problema - objasnio je Antić.

On je dodao da se krediti za osnovne životne potrebe mogu smatrati opravdanim, ali da potrošačko zaduživanje za putovanja ili statusne simbole predstavlja lošu finansijsku odluku.

Nemanja Antić, ekonomista Foto: Kurir Televizija

- Kredit ima smisla ako ulažete u stan u kom živite, obrazovanje ili nešto što vam dugoročno donosi korist. U svim drugim slučajevima, posebno kada se uzima kredit za more ili luksuz, to je sa finansijskog aspekta loša odluka. Ljudi često žele da pokažu status, a ne razmišljaju o kamatama i posledicama. Kada se vrate s odmora, onda ih tek čekaju realni problemi - naveo je on.

Govoreći o uticaju društvenih mreža, Antić je istakao da su one doprinele stvaranju pritiska da se putuje i prikazuje određeni stil života.

- Društvene mreže i marketing su napravili sliku da ako ne ideš na more, kao da nisi ni živeo. To je postalo deo opšteg pritiska, gde ljudi osećaju da moraju da pokažu gde su bili i šta su radili. U suštini, to često nema veze sa realnim potrebama, već sa percepcijom i statusom - zaključio je Antić.

08:15 DA LI JE ODMOR POSTAO STATUSNI SIMBOL? Antić o zaduživanju za more i pritisku društvenih mreža: "Ljudi osećaju da moraju da pokažu gde su bili i šta su radili" Izvor: Kurir televizija

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