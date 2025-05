- Kompletno je zamenjena oprema u obe male HE, urađena je rekonstrukcija hidromehaničke opreme, dovodnih organa, kanala i cevovoda - kaže Dragan Jović, direktor proizvodnje energije u ogranku „Obnovlјivi izvori“. - Ovom modernizacijom produžili smo radni vek malih HE „Vučje“ i „Jelašnica“ za najmanje još 30 godina.

Male hidroelektrane „Elektroprivrede Srbije“, izgrađene od 1900. do 1940. godine danas su čuvari tehničke baštine našeg naroda. Imajući u vidu vreme i okolnosti pod kojima su građene, one predstavlјaju nit koja nas povezuje sa teškim počecima elektrifikacije Srbije, ali nas i podsećaju na veliki zadatak elektroprivrede - stalan i kontinuiran napor držanja koraka sa svetom. EPS je i danas na tom putu.

Mala HE „Vučje“ počela je da radi 24. decembra 1903. godine, a izgrađena je na inicijativu Đorđa Stanojevića, začetnika elektrifikacije u Srbiji i preduzimljivih leskovačkih industrijalaca. Na početku rada, struju je dobilo oko 700 domaćinstava, a na ulicama Leskovca postavljeno je 400 uličnih svetiljki. Elektriku iz HE „Vučje“ dobilo je i desetak zanatskih radionica, gajtanara, kudelјara i fabrika kanapa i užarije,koji su utemeljili razvoj tekstilne industrije i leskovačkog „Mančestera“. Zanimljivo je da su za samo dve godine izgrađeni dovodni kanal dužine oko 1.000 metara, koji se potpuno uklopio u šumovite predele i litice kanjona reke, brana, zgrada centrale i „turbinska zgrada“. Instalirane su turbine i generatori najpoznatijih proizvođača tog doba. Do Leskovca je podignut dalekovod u dužini od 17 kilometara, prvi u Srbiji, čime je označen početak prenosnog sistema u Srbiji.