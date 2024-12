Dodao je da je od ministra finansija i Vlade Srbije tražio da pronađu rešenje i dobio obećanje da će to rešenje pronaći do kraja dana naglasivši da nivo učešća za stan od 75.000 evra prosečne vrednosti mora da bude manji od 1.000 evra.

''Dakle, ono što morate da date - 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra, to je sve i stan je vaš. Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste onakve kakve sam govorio. Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine i 333 evra posle toga'', naveo je Vučić.