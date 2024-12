- Zamoliću Vladu i da to dodatno unaprede. Naša je ideja da kao SAD-u se što pre dođe do prvog stana, da ne bi deca ostajala kod roditelja. U Srbiji je prosečna cena kvadrata 1.550 evra. Dakle prvi stan za mladu osobu je 75.000 evra, a sa našim program učešće će iznositi umesto 15.000 evra, 2.250 evra. Rata tokom prve godine je 121 evro, a država subvencioniše 91 evro. Od druge do šeste godine rata za mladu osobu je do 200 evra - rekao je Vučić.