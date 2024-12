- Zamoliću Vladu i da to dodatno unaprede. Naša je ideja da kao SAD-u je da se što pre dođe do prvog stana, da ne bi deca ostajala kod roditelja. U Srbiji je prosečna cena kvadrata 1.550 evra, a za 48 kvadrata za mladog čoveka — 75.000 evra, a sa našim program učešće će iznositi umesto 15.000 evra, 2.250 evra - naveo je.

- Od druge do šeste godine rata za mladu osobu koja učestvuje u kupovini stana je do 200 evra. Mi opet učestvujemo sa 91 evrom. Rata od sedme godine, pa do 40. je 333 evra za korisnika. Prateće troškove ćemo svesti na minimum, da svakako budu manji od 700 evra - naveo je Vučić.

- To ćemo da uradimo i prvi ukupan iznos je 400 miliona evra. To su hiljade i hiljade mladih ljudi koji mogu da dobiju rešenje stambenog pitanja na ovaj način. To će nas da košta skupo, oko 36 miliona. Tražiću da se još snizi stopa za studente - rekao je on.