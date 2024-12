Rumunsko tržište nekretnina, posebno u gradovima kao što su Kluž i Temišvar, nudi izuzetnu vrednost za investitore. Cene nekretnina u ovim moćnim tehnološkim centrima u proseku su 1.200 do 1.500 evra po kvadratnom metru, sa visokim godišnjim prinosima od zakupa od šest do osam odsto. Rast IT sektora i sve veća urbanizacija u zemlji osiguravaju stalnu potražnju za stambenim i poslovnim nekretninama, prenosi N1.