– Nemam nikakvu stvarnu povezanost sa Sicilijom. Bio sam tamo na ekskurziji kada sam imao oko 14 godina, ali se jedva sećam toga. Samo sam želeo da imam svoju kuću, a nema mnogo mesta na svetu gde to možete postići za nekoliko hiljada evra.- kaže on.

– Nisam previše razmišljao jer niste mogli unapred da vidite nijednu od kuća. Na dan razgledanja, vi ste sa još 10 ljudi i ženom koja vas vodi po gradu, u ruci drži svežanj od preko 100 ključeva, a koje kuće će vam pokazati, to je čista sreća, objasnio je ovaj Britanac za Euronjuz.

Printscreen/Youtube/LeAw Leave Everything and Wander - Luca & Sara

– Krov nije bio urušen i delovala je prilično stabilno. Uz to, moj srećni broj je 11, a to je broj kuće- objašnjava on.