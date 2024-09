Evo za koliko para možete naći garsonjeru u Novom Sadu! Agent za nekretnite savetovao studente koji nisu našli smeštaj: Požurite!

Prvog oktobra za sve studente počinje školska godina. Za mnoge to znači odlazak od kuće i vraćanje u studentske domove i iznajmljene stanove, dok za brucoše, koji zbog fakulteta odlaze u druge gradove i njihove roditelje, često znači glavobolju zbog traženja odgovarajućeg smeštaja, naročito za one koji nisu uspeli da dobiju smeštaj u studentskom domu.

Više o tome, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je Milan Pulai, agent za nekretnine.

- Krenulo je uopšte neko studentsko kretanje i potražnje stanova kod roditelja koji misle unapred oko svoje dece, ja savetujem uvek da krenete mesec dana unapred i da iznajmite stan 10-20% jeftinije i da će vam se to kroz celogodišnju kiriju vratiti - započeo je Pulai.

Aktivno traženje stanova u Novom Sadu počinje već tokom leta. Studenti preferiraju lokacije bliže studentskom gradu, a izbegavaju periferiju grada, Telep, Adice ili Novo Naselje.

Studenti u Novi Sad najčešće dolaze iz Vojvodine, ali i iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, a kako kažu o agencijama za iznajmljivanje stanova, gledaju uvek da prođu što jeftinije.

- Budžet je tu uvek manji nego što je realnost i uvek je skupo. Otprilike pokušavaju da nađu za 200, 250, a realno mogu garsonjeru da nađu za 300 ili 350, pa do 450 jednoiposoban stan, pa su onda cimeri s nekim, služe se snalaženjem i ostalim.

Otkako su cene iznajmljivanja stanova znatno skočile 2022. godine, većina studenata se odlučuje za život sa cimerima, a kada je reč o troškovima za režije, oni najviše zavise od grejanja i veličine stana. Ako stan ima centralno grejanje i neki srednji paket interneta, onda je za račune potrebno izdvojiti od 100 do 120 evra.

- Ako ste stanodavac, treba da vodite računa pre svega o tome kako je opremljen stan, jer to je to što izdajete, kao i kad idemo na more, ne gledate od čega je sazidan hotel, nego kako je opremljen. Znači, to treba i da budu novije stvari opremljene, ako je manji stan, onda studentski, da obavezno ima i pisaći sto i sve. U stanu mora da ima internet.

I stanodavci imaju svoje zahteve, najčešće su to da studenti nemaju kućne ljubimce i da nisu pušači. A kako se nova školska godina približava, ponuda je sve slabija. Oni najažurniji su već pronašli smeštaj, kažu agenti, a za one koji to nisu, savet je da požure.

