MLADIMA IZGRADNJA KUĆE NIJE NI NA KRAJ PAMETI: Kupovina stana je ubedljivo opcija broj 1, s tim da i ona ima neke mane

Danas se većina mladih odlučuje da kupi stan, ukoliko za to imaju mogućnosti i sredstava, a manje njih da kuću grade od nule.

- Najčešće ljudi odustanu da grade svoju kuću pre nego što je i počnu, a za to postoje tri razloga: ne znaju koliko će to da ih košta, zatim ne znaju koliko će to da traje i ne znaju kako da pronađu majstore - navodi su jednog TikTokera koji je govorio na ovu temu na svom kanalu.

Kupovina placa i papirologija takođe predstavljaju znatan problem.

- U svakom slučaju, gradnja kuće je jeftinija nego kupovina stana, a više ljudi se odlučuje za drugu opciju zbog toga što im je sve predvidivo - navodi jer u tim slučajevima znaju cenu nekretnine i znaju kada će se u istu useliti.

- Finansije, majstori, vreme - to je sve neizvesno za one koji se odluče da grade kuću iz početka, zbog čega se ljudi često odlučuju da taj proces otkažu.

Narator dodaje da je prostim sabiranjem troškova lako doći do cifre koja otkriva da nije jeftinije kupiti stan nego graditi kuću, ali da se u svakom slučaju čovek mora odreći nečega - ili novca ili vremena.

