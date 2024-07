SRBI ZA KUĆE NA HRVATSKOM PRIMORJU DAJU I PO MILION EVRA: Ove 2 destinacije su najtraženije, kvadrat ide i do 10.000 €

Posedovanje nekretnine na Hrvatskom primorju u poslednje vreme je stvar prestiža I za mnoge državljane Srbije. Sve više Srba se odlučuje za kupovinu kuće u bivšoj jugoslovenskoj republici i to uglavnom na području Istre i Kvarnera. Samo tokom protekle godine naši ljudi su ovde pazarili čak 167 nekretnina.

Alen Kurelić, direktor agencije 'Four nekretnine' tvrdi da i ove godine postoji vidljiv rast potražnje. Većinom su, kako kaže, to kupci više platežne moći, koji shodno svojim finansijskim mogućnostima traže kvalitetne i luksuzne nekretnine, koje uglavnom koriste za odmor:

- Posebno su im atraktivna turistička mesta poput Rovinja, Poreča ili Opatije.To su ozbiljni klijenti koji raspolažu iznosima većim od pola miliona evra, a ima i onih koji su spremni da ulože i duplo više.

Neretko se kuće plaćaju i za više od milion evra, a prema rečima našeg sagovornika osim kvaliteta gradnje i luksuzne opremljenosti, presudan faktor prilikom odabira je njihova lokacija - odnosno neposredna blizina mora uz šta obično ide i predivan pogled.

- Što se tiče same procedure koja prati kupovinu važno je istaći da je između Hrvatske i Srbije na snazi Sporazum o reciprocitetu te je osim kupoprodajnog ugovora za kupovinu potrebno dobiti i saglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. To je procedura koja obično traje od dva do tri meseca i koju mi kao agencija odrađujemo za naše klijente. Oni nama samo dostave dokumentaciju, a mi sve dalje završavamo. Kupci više nemaju ništa sa tim – objašnjava Kurelić iz Four nekretnina

On navodi da se prosečne cene nekretnina na Primorju za novogradnje kreću od 3.500 do 5.000 evra po metru kvadratnom, a da cena u elitnim turističkim odredištima poput Opatije ili Rovinja bez problema ide i do 10.000 evra za kvadrat.

- S obzirom na to da su Srbi oduvek voleli hrvatsku obalu, a naročito Kvarner i Istru koji, uz Dubrovnik, važe za najrazvijeniji i najelitniji deo Hrvatskog primorja, nije čudno što mnogi žele da baš na ovim mestima imaju nekretninu u svom vlasništvu koju će koristiti za odmor. Evo i naša agencija Four nekretnine je imala to zadovoljstvo da nekolicini javnih osoba iz Srbije pomogne da pronađu svoj savršeni dom na moru - otkriva Kurelić i dodaje da je Opatija jako popularna destinacija i među bogatim Rusima koji su u njoj kupovali letnjikovce.

Najlakše onima koji su rođeni u Hrvatskoj

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj najlakša srpskim državljanima koji su rođeni u Hrvatskoj ili na neki drugi način imaju hrvatsko državljanstvo. Čak i ako ga ne poseduju, ali imaju pravne osnove da podnesu zahtev za isto (rođeni su u Hrvatskoj, roditelji poseduju državljanstvo, ili su poreklom iz Hrvatske), zahtev za kupovinu nekretnine biće gotovo sigurno prihvaćen. O tome se odlučuje u upravnom postupku koji je obavezan uvek kada državljani zemalja koje nisu članice EU žele da kupe nekretninu u Hrvatskoj.

Za ostale građane Srbije procedura je malo složenija. Pravni osnov za kupovinu nekretnine je uzajamnost koja postoji između dve države, odnosno sama činjenica da građani Hrvatske mogu da kupuju nekretnine u Srbiji, znači da važi i obrnuto. Državljanin Srbije koji kupuje nekretninu u Hrvatskoj, pošto je pronađe mora da napravi kupoprodajni ugovor i pismeno se obrati nadležnom ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Osim kupoprodajnog ugovora i ličnih podataka, za davanje saglasnosti potrebno je podneti i dokumentaciju vezanu za status same nekretnine. U najvećem broju slučajeva prodavac će nabaviti i dostaviti potrebnu dokumentaciju, ali u slučaju da to ne može da učini, izvod iz zemljišnih knjiga i urbanističku dokumentaciju moraće da pribavi ovlašćena osoba u Hrvatskoj, najčešće agencije za promet nekretnina ili advokatske kancelarije. Treba napomenuti i da se prilikom kupovine nekretnine plaća porez koji iznosi 3%.

Prilikom kupovine nekretnine potrebno je dobro odabrati agenciju ili advokata, a kod kupovine seoskih kuća ili stanova u malim gradovima u unutrašnjosti, savetuje se angažovanje lokalnih agencija čija tarifa za uslugu iznosi najviše dva odsto od cene nekretnine. Ipak, taj tip usluge ne uključuje potragu za nekretninom i proveru njenog pravnog statusa zato je najvažniji savet da se uvek bira neka od proverenih agencija, što je naročito bitno prilikom kupovine nekretnine na primorju.

Šta sve poseduju hrvatske vile od milion dolara?

Iz agencije Four nekretnine kažu da jako polažu na privatnost svojih klijenata čiji identitet nikada ne otkrivaju, a koji su uglavnom poznate ličnosti sa estrade kao i sportisti. Napominju samo da su u pitanju ljudi koji kupuju najluksuznije nekretnine koje po pravilu poseduju širok spektar vrhunskih sadržaja i karakteristika koje ih čine izuzetno ekskluzivnim i atraktivnim.

Uglavnom su to nekretnine koje su napravljene u modernom ili u kombinaciji modernog i rustičnog stila, koje poseduju dizajnerski nameštaj, pametnu tehnologiju, 'infinity bazene', đakuzije, saune, teretane, teniske i košarkaške terene, igraonice, zatim vinske podrume, prostrane i uređene vrtove, ljetnje kuhinje i prostore za zabavu na ovorenom - kažu za Sasomange iz ove agencije.

On navodi da se tradicionalno najboljim kupcima u Hrvatskoj smatraju Slovenci, koji na godišnjem nivou kupuju najveći broj kuća i apartmana. Kao ilustraciju navodi podatak da su samo u toku prošle godine kupili gotovo 3.500 nekretnina.

