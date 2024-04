BEZ GARAŽE I PARKING MESTA NEĆE NI DA ČUJU: Gde mladi poslovni ljudi masovno kupuju stanove u Beogradu! Saznajte cene i prohteve!

Od ukupnog broja kupaca stanova u Beogradu mladih poslovnih ljudi koji su stekli uslove da sebi obezbede krov nad glavom kroz dobar posao i dobru zaradu ima desetak odsto. Ono što njih zanima su uglavnom nekretnine u samom centru, odnosno stanovi na Starom gradu i Vračaru, eventualno deo Savskog venca, negde uz reku, recimo, Beograd na vodi. Na listi prioriteta im je tip novih mikro naselja, kao što su A blok, West 65, K distrikt i tome slično. Te lokacije u principu su za njih privlačne zbog samog stila života koji se tu nudi. Međutim, važno je istaći da izbor najpre zavisi od toga gde im je posao, odnosno kako razmišljaju da će najlakše dolaziti do svojih kancelarija.

- Veliki uticaj na izbor ima i visina primanja, pa se u skladu sa tim odlučuju za tip naselja i zgrade. Među ovom populacijom je vrlo atraktivno i naselje Sunnyville u Višnjčkoj Banji. Ono što je karakteristično za njih je da nevezano od stanja ili krize na tržištu, njihova kupovina i interesovanje je konstantno. Znači, jednostavno oni kada odluče rešavaju svoje stambeno pitanje i kupuju uglavnom nekretnine od četrdesetak do sedamdesetak kvadrata maksimalno. Radi se o stanovima koji su partnerskog tipa, znači da imaju kombinovanu dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju, ali i odvojenu spavaću sobu. Ono što oni traže je da postoji eventualno i garderober i terasa. I obavezno insistiraju na garaži ili parking mestu, kao i da imaju lak prilaz kolima kaže Branko Šajkunić, vlasnik agencije BG posrednik.

foto: Sasomange

On navodi da im je jedna od važnih stvari kontra orijentacija stana od saobraćajnica, a jako im je važno i da je stan svetao i sa novim stvarima kao što su kalorimetri, nove vrste hlađenja i grejanje... To poseduju zgrade modernijeg tipa, koje svakako pružaju neki dodatni komfor.

- Mladim poslovnim ljudima je takođe važno i da postoji već neko obezbeđenje i održavanje zgrade. Primera radi, privlače ih kompleksi poput Central Gardena u centru Beograda. Kupuju uglavnom iz kredita ili većim delom iz kredita i ono što su oni spremni da plate za te novogradnje je od 2.000 evra za Sunnyville do 4.000 po kvadratu kada je u pitanju Beograd na vodi ili malo jače za A blok ili West 65. Na listi njihovih prioriteta je da u tim celinama imaju restorane, kafiće, vežbaonice, teretane, apoteke, prodavnice, odnosno sve ono što im pruža komfor - ističe Šajkunić.

foto: Sasomange

Ti poluzatvoreni ili zatvoreni sistemi gotovo uvek imaju sistem obezbeđenja, nadzora, ali i portirsku službu. Unapred je ugovoreno redovno održavanje zgrade, odnosno gde ne moraju da brinu za svoju nekretninu ukoliko su odsutni, recimo, zbog službenih obaveza.

- Što se tiče samih ustupaka na koje su spremni prilikom kupovine je da stan može da ima terasu, ali i ne mora, a eventualni nedostaci u samom rasporedu, koji se mogu adaptacijom korigovati je nešto što prihvataju. Međutim, samo stanje stana mora da bude blizu idealnog, jer oni žele da se odmah usele i da imaju sve benefite stanovanja na takvoj lokaciji – objašnjava naš sagovornik.

PROVERITE VLASNIŠTVO I PAPIRE - Ko sam kupuje nekretninu naš savet je da mora da proveri kvalitet zgrade i vlasništvo nad nekretninom. Savet je da dobro provere sam kvalitet gradnje, da li je dokumentacija i vlasništvo u redu, da li je prodavac upoznat sa procedurom koju oni mogu da ispoštuju što se tiče same kupovine, uspostavljanja hipoteke pre isplate stana... To su sve detalji koji mogu da budu problem za ljude koji nastupaju bez posrednika ili neke pravne pomoć – naglašava naš sagovornik.

Šajkunić ističe da su mladi poslovni ljudi dobro obavešteni o cenama novogradnji za koje su zainteresovani i za njihove lokacije. Dobro razumeju i znaju šta bi bilo prioritetno ili najinteresantnije da kupe. Međutim, sama informisanost oko procesa kupovine, to iskustvo uglavnom nemaju, odnosno deo informacija oko poreza i obaveza koje nastaju posle kupovine.

- Te informacije moramo da im pružimo. Često ništa ne znaju oko dokumentacije. Najčešće pitaju za overu ugovora, proceduru upisa hipoteke i tu im je neophodna pomoć agenta, pa su spremni na saradnju sa agencijama i očekuju da im one to reše i da ih provedu kroz ceo taj proces. Žele da znaju koliko dugo je stan u ponudi, da li bi eventualno mogli da koriguju cenu, da li je čisto vlasništvo i zato zahtevaju kvalitetan rad sa posrednicima, što je za agencije dobra stvar.

foto: Sasomange

Mladi ljudi, ipak, najčešće insistiraju na radu preko posrednika i njima je interes da dobiju kompletnu uslugu za svoj novac i spremni su da plate sve što treba, samo da budu sigurni.

- Cilj nam je i želja da nas najpre upoznaju sa svojim potrebama, sa idejom šta su zamislili, kako to treba po njima da izgleda i da li je to u skladu sa njihovim željama. Važno je da usklade želje i mogućnosti, da se dobro raspitaju da li i koliko brzo mogu da dobiju kredit pre ulaska u proceduru. Dobro bi bilo da provere u banci svoje finansijske mogućnosti. Nikako ne bi trebalo da se pozivaju na slučajeve kolega iz kancelarija, jer nam se često dešava problem da je, na primer, kolega mogao da dobije kredit, a on ne može iako rade isti posao i za istu platu – zakjlučuje Šajkunić.

kurir.rs/Sasomange