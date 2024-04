MONTAŽNE KUĆE PONOVO PREPLAVILE TRŽIŠTE: Sve traženije u sivoj zoni, mogu da se otplaćuju preko kredita, a evo kako se kreću cene

Građevinska industrija se izmenila pod uticajem novih trendova, te je i u toj oblasti ekonomičnost ključna.

U tome leži razlog velike popularnosti montažnih kuća, jer proizvođači garantuju uštedu i vremena i novca, a mogućnosti individualnog dizajna su gotovo beskonačne. Kvadrat ovakvih nekretnina je zabeležio poskupljenja poslednjih godina, a trenutno košta u proseku oko 350 evra u sivoj fazi gradnje, a "ključ u ruke" se naplaćuje oko 500 evra.

U zavisnosti od budžeta klijenta, montažne kuće se, dakle, kupuju u sivoj fazi ili po principu ključ u ruke. Siva faza je tradicionalno jeftinija, jer ne podrazumeva priključivanje struje, vode i sličnih instalacija koje vlasnik kasnije sam sprovodi. Posmatrajući u tom svetlu, model "ključ u ruke" je mnogima isplativiji, jer je u toj fazi stambeni objekat odmah useljiv.

foto: Instagram Printscreen/Gradnja.rs

Na jednom specijalizovanom sajtu za prodaju montažnih kuća se navodi da cene kvadrata za prvu fazu iznose od 350 do 400 evra za "standard modele", dok je za takozvane "optimal" modele kuća cena od 400 do 500 evra, a za "premium" i "pasiv" modele od 500 do 590 evra.

"Ključ u ruke" za prvu kategoriju kuća košta oko 520-560 evra, a preostale kategorije se kreću u cenovnom rasponu od 620 do 650 evra, preko 700-750 evra, do 750-780 evra.

Nešto niža cena po kvadratu se može naći na drugoj internet-stranici i iznosi 320 evra za sivu fazu, odnosno oko 500-600 evra za "ključ u ruke".

foto: GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia

Prizemne montažne kuće do 50 kvadrata

Zainteresovani za manje kuće do 50 metara kvadratnih mogu kupiti ovakvu nekretninu za 18.290 evra. To je ponuda jednog proizvođača za sivu fazu, dok "ključ u ruke" ceni 30.580 evra.

Raspored prostorija podrazumeva da ova jednoetažna nekretnina ima veliku dnevnu sobu (oko 12 kvadrata), zatim spavaću sobu, kupatilo, kuhinju, predsoblje, kupatilo i prostranu terasu (7,4 kvadrata).

Montažna kuća od 30 kvadrata se može naći za 17.750 evra, a u fazi "ključ u ruke" je cena veća za nekoliko hiljada evra, odnosno iznosi 26.700 evra. Ima tri sobe.

foto: Profimedia

Mali montažni objekat od sveta 27 kvadratnih metara neto površine se može pazariti za 15.720 evra, odnosno 23.650 evra u završnoj fazi. Ova kuća je pogodna da obavlja funkciju vikendice, za šta je najčešće i kupuju. Ima dve sobe, kupatilo, predsoblje i terasu.

Prizemne montažne kuće od 50 do 100 kvadrata

Na internetu se može naći i ponuda da jedna solidna montažna kuća od 80 kvadrata (neto) košta 32.150 evra u sivoj fazi. Ukoliko želite da dobijete ključ i odmah se uselite, platićete 52.340 evra. Precizirano je da je ova nekretnina na sprat i da ima šest soba, uključujući i ostavu i terasu.

Prizemnu porodičnu kuću od 66 kvadrata možete "montirati" ako platite 24.380 evra, a useliti se za 39.850 evra.

foto: Youtube Printscreen

Prizemne montažne kuće od preko 100 kvadrata

Iako su najpopularnije montažne kuće manje kvadrature jer im primena može biti raznolika, sve se više kupuju i velike nekretnine od preko 100 kvadratnih metara, za imanja ili velike placeve, na primer.

Tako se na jednoj stranici može posebno pogledati ponuda za ovu kvadraturu. Na primer, kuću bruto površine 113, odnosno neto 101 kvadrat kompanija montira za 37.000 evra, odnosno za 61.000 evra za model "ključ u ruke". U pitanju je prizemni model koji je veoma zahvalan za porodicu, jer ima šest soba i vrlo je prostran.

Nekretnina od 135 kvadratnih metara košta 51.920 evra ili 81.590 u zavisnosti od faze koju izabere.

foto: Youtube Printscreen

Plaćanje montažne kuće

Dinamika plaćanja montažnih kuća zavisi od politike kompanije koja ih proizvodi i u krajnoj liniji od dogovora vlasnika i kupca.

Evo primera na koji smo naišli istražujući: 50 odsto prilikom potpisivanja ugovora o kupovini/prodaji montažne kuće, 20 odsto na dan početka montaže, 20 odsto na dan završetka montaže i grubih radova, 10 odsto u toku izvođenja zanatskih radova, a pre primopredaje montažne kuće.

U zavisnosti od politike poslovanja firme koja se bavi izgradnjom montažnih kuća, plaćanje se može obaviti i pomoću kredita. Krediti za montažne kuće se dobijaju slično kao za klasično izgrađene stanove, te je i tu ključan uslov kreditna sposobnost klijenta.

foto: Shutterstock

Prednosti montažne gradnje

Montažna gradnja je naročitu popularnost dobila tokom pandemijskog perioda, kada su ljudi masovno pohrlili ka mirnim mestima u prirodi, tražeći idealnu kuću za odmor. Mnogi ih biraju kao za dugoročni stambeni prostor.

Montažna kuća je svaka kuća čiji se elementi izrađuju u fabrici i u kontrolisanim uslovima, a potom se sastavlja na licu mesta. Temelj je jedini deo koji se pravi na samom građevinskom zemljištu.

Najčešće se izrađuju od drveta, ali neretko i od armiranog betona. U tom slučaju se postavlja dodatni termoizolacioni sloj, uglavnom, od stiropora.

foto: Youtube Printscreen

Imaju dobru termičku izolaciju. Zidni paneli se najčešće izrađuju od ekoloških OSB ploča obloženih gips-kartonskim pločama. Sve to doprinosi dobroj energetskoj efikasnosti ove vrste nekretnina.

Mnogi naglašavaju jednostavno održavanje, kao i ekološku stranu ove vrste gradnje, kao glavne prednosti, dok je drugima važna sloboda dizajniranja po meri. Montažne kuće imaju garanciju trajnosti od 30 do 50 godina, a neke procene su da mogu trajati i do 100 godina.

kurir.rs/B92