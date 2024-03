CENE KUĆA U SRBIJI KREĆU SE OD 400 € DO 4.800.000 €: Ljudi najviše vole da pazare u Vojvodini, a jedan grad je vodeći već 3 godine

Subotica je već tri godine prvi grad u Vojvodini po broju prodatih kuća, gde ih je od 2021. do 2023. prodato 3.152, a cene su bile od 1.000 do 245.000 evra. U prošloj godini najskuplja kuća u Vojvodini kupljena je za 510.000 evra u Novom Sadu, dok je na Savskom vencu za novi dom iskeširano 4.802.000 evra, a najjefitnije su koštale svega 400 evra u više gradova Srbije.

Više od milion, tačnije 1.054.990 evra, koštala je kuća u Novom Sadu prodata 2022. godine, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda, uz podatak da je promet kuća na nivou države u 2023. za 15 odsto manji u odnosu na 2022. godinu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Posle Subotice, u kojoj je prošle godine prodato 1.098 kuća, a cene su bile od 1.000 do 192.500 evra, jeste Zrenjanin sa 788 ostvarenih ugovora. U ovom gradu cene kuća bile su od 1.000 do 120.000 evra.

Na trećem mestu je Novi Sad sa 593 prodate kuće, a najjeftinija je koštala 9.000, dok je najskuplja pola miliona evra. Na četvrtom mestu po broju prodatih kuća je Sombor sa 463 ugovora, a cena ove vrste nekretnine je bila od 1.000 do 130.000 evra. Posle Sombora je Bečej, gde je prometovano 358 kuća, a cene su bile u rasponu od 1.500 do 130.000 evra.

foto: Shutterstock

Na šestom mestu je Sremska Mitrovica sa 349 ugovora, a cene kuća ovde su od 2.000 do 175.000, a potom je tu i Bačka Topola, gde je ostvareno 345 prodaja, dok su cene od 1.000 do 61.000.

Кikinda je sledeći grad sa 315 ostvarnih ugovora, a cene su od 1.000 do 60.000 evra. Vršac i Кanjiža imaju oko 300 ugovora, dok se cene dosta razlikuju. U Vršcu je najjeftinija kuća prodata za 2.000, najskuplja za 140.000, a u Кanjiži su cene od 1.500 do 64.500 evra.

- Najviše su prometovane kuće od 70 do 120 kvadrata (46 odsto), zatim one od 20 do 70 kvadrata (32 odsto), pa one od 120 do 170 kvadrata, ukupno 16 odsto. Veće kuće od 170 kvadrata prometovane su u šest odsto od ukupnog broja prodatih u Srbiji. Najčešće su u prometu bili placevi površine od dva do sedam ari (53 odsto), zatim od sedam do 12 ari (24 odsto), više od 12 ari (18 odsto) i ispod dva ara – pet odsto od ukupnog prometa – pokazuje izveštaj Republičkog geodetskog zavoda.

foto: FB/Prodaja kuća u Vojvodini

Iskeširano pola milijarde evra

U prošloj godini u Srbiji je od kuća iskeširano 522,1 milion evra, a godinu ranije 643,4 miliona evra.

Region Vojvodine ima najveće učešće u novčanoj sumi prometovanog poljoprivrednog zemljišta sa 77 odsto, šuma sa 45 odsto i stambenih objekata (kuća, vikendica i stambenih zgrada) sa 38 odsto u odnosu na ukupne vrednosti prometovanih nepokretnosti u Srbiji.

foto: Profimedia

Posmatrajući tabelarni prikaz prodatih kuća, primetan je pad broja sklopljenih ugovora u 2023. godini u odnosu na prethodnu.

Na osnovu prikupljenih podataka iz kupoprodajnih ugovora, u 2023. godini sedam odsto svih nepokretnosti je plaćeno iz kreditnih sredstava, što je za četiri odsto manje u poređenju sa 2022. godinom.

kurir.rs/Dnevnik