CRVENA LAMPICA MU SE UPALILA ČIM JE UŠAO U STAN: Vrščanin prošao pakao sa stanodavcem u Zemunu, DOBRO OTVORITE OČI

B.M. iz Vršca tvrdi da je prethodnih nekoliko meseci prošao kroz "pakao" sa stanodavcem iz Zemuna. U stan se uselio krajem avgusta, a izašao je zvanično oko Božića ove godine, priča.

"Crvena lampica" mu se već upalila prilikom odlaska da vidi stan, gde je kako priča, uvideo da stan nije kao na priloženim slikama, te da je polunamešten. Odlučio je ipak da prihvati da se useli zbog lokacije, a sa stanodavcem je dogovorio da mu se sve što uloži u stan odbije od kirije. Ispostaviće se, po priči Vrščanina da dogovor ne samo da nije ispoštovan već je dobijao i pretnje.

Svoju priču je podelio javno, kako bi upozorio druge, na kako kaže, stanodavce koji varaju podstanare. Ispričao je da se garsonjera nalazi u kući u zajedničkom dvorištu.

Polunamešten stan - Stan je bio polunamešten, i prvobitni dogovor je bio da ja njima odmah dam depozit i kiriju i da će oni do maksimum 5. septembra doneti ostatak stvari koje fale (veš mašina, sto, stolica, televizor, ispravan frižider pošto trenutni u stanu radi na 10% i da će rešiti grejanje, pošto stan ne poseduje ništa za grejanje) - priča B.M. i dodaje da mu se stanodavci nisu javili do 25. septembra.

- Ali su mi ključeve dali 1. septembra da se uselim i ja sam odmah popravio ispucale zidove, prekrečio stan koji nije bio 5 godina krečen, a redovno se pušilo u njemu, zamenio sve polupane utikače i prekidače i umesto žice i grla za sijalicu na plafonima stavio sam LED plafonjere. Pošto je kupatilo malo i ne može da stane mašina šira od 55 centimetara, naglasio sam im to - dodaje.

Vrščanin priča da su ga 26. septembra pozvali stanodavci sa molbom da im da kiriju unapred par dana, jer nemaju novca i obaveštavaju ga da su nabavili veš mašinu. Iznajmio sam kombi i otišao na drugi deo grada samo kako bih video mašinu širine 65cm iz doba 70ih koja ne radi. Plaćen kombi je propao, ali sam im ipak dao kiriju unapred. Nakon toga mi je rekao da slobodno kupujem šta sve treba u stanu i da to ostane njemu kad se odselim, a on će odbijati to u mesečnim ratama od kirije "kako njemu odgovara".

Ja sam pristao jer mi se samo lokacija svidela. Nakon toga puca cev za vodu u dvorištu i mi gubimo vodu u stanu, ja sam ga pozvao da reši to, a on mi je rekao da zovem komšinicu jer ona to zna bolje i spustio slušalicu. Nakon toga opet zovu, kukaju, mole za celu kiriju jer opet nemaju para, da ne odbijamo ništa ni od novembarske kirije. Ja sam pristao - nastavlja B.K.

Podigli kiriju Stan je prvobitno koštao 250 evra, ali su se dogovorili da spuste cenu za 50 evra jer godinu dana nije izdavan. Ipak, već posle druge kirije počeli su da spominju da će podići cenu na 250 evra tvrdi Vrščanin

Međutim, taman kad pomisliš da je problemima kraj, nailazi novi.

- Zatim puca česma za vodu u kuhinji na šta mi on donosi polomljenu česmu da zamenim sam jer on ne zna, a nema pare za majstora. Ja sam do tada uneo sve u stan sem grejanja. Rekao mi je da uzmem norveški radijator i da ćemo ga odbiti. Od tad mu nema ni traga ni glasa. Ja sam norveški radijator uzeo, cena je bila sa 23.000 na 16.000 za crni petak. Nakon toga me zove ta njegova devojka da njoj dajem kiriju jer je on "van zemlje". Ne želi da prizna ništa šta sam uneo i da je radijator preskup za nju i da sam mogao da kupim grejalicu od 1.500 dinara, da ne pominjem da nemaju ulazna vrata nego obična sobna.. Frižider skoro da ne radi, a ringli treba 30 minuta da se ugreje kako bi skuvali kafu. Kiriju za decembar je dobila, ali sam joi nagovestio da se krajem januara selim i iznosim sve moje iz kuće pošto ništa nismo prebili od kirije.

Ona se složila i ja sam joj rekao da depozit ne mora da vrati jer nema 1.000 dinara u džepu, ali da joj neću platiti januar. Odselio sam se odmah posle Božića, ali ključeve nisam predao do 31. januara. Ona me je 300 puta zvala da preti da izađem iz stana, inače će poslati brata da me bije iako je stan plaćen do 31. januara. Ja sam ih prijavio policiji za pretnje i tu se ona smirila. Kuća me je dočekala u haosu i platio sam da se očisti. Svako ko bude stupio u kontakt sa njima neka se pripazi - objašnjava Vrščanin.

- Nisam bio pametan da pregledam sve i odmah smo se dogovorili da će on do 5. septembra sve da mi donese. Do 26. septembra se nije javljao na telefon. Televizor, sto, dve stolice, veš mašina i radijator su kupljeni kompletno novi pod garancijom. Znači ostalo bi im sve novo, međutim neko ne želi da poštuje dogovor - zaključuje B.M. za Telegraf.

Kurir.rs/Telegraf