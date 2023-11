BAHATI STANODAVAC ZA STAN NA CERAKU TRAŽI 700 EVRA MESEČNO! Mreže gore: "Stan dobijen '82 i uloženo čitavih 1.000 dinara od tada"

Stanodavci nastavljaju da iznenađuju i šokiraju sa cenama kirija!

Jedan stanodavac za stan na Ceraku traži mesečno 700 evra, a mnoge je ta cena šokirala!

- Stan od 90 kvadrata sa dve odvojene spavaće sobe, u najlepšem kraju na Ceraku. Stan je idealan za porodice sa malom decom u blizini se nalaze tri vrtića, škola, market i autobuska stajališta - navodi se u opisu oglasa u grupi "Izdavanje stanova - Beograd".

U odeljku za cene stanodavac je naveo da je kirija 700 evra.

- 700 evra mesečno pa bolje da plaća ratu stambenog kredita, bar će znati da stan ostaje njegov.... Da li je ovo realno? - navodi se u jednom od komentara.

Neki korisnici su naveli da ovaj stan ne vredi ni 400 evra mesečno.

- Mislio sam da ste vi sa Ceraka bar malo normalniji, al ti me demantova. Pa što veći stan, to veći troškovi (grejanje ili infostan nije ispod 100 evra dodatnih, a gde je struja, net, tv?), a još ovaj koji je zreo za jedno dobro renoviranje ne može za više od 400 i to sa budeš presrećan ako ti iko da. P.S. Nemaš bre ni PVC stolariju - stan je u izvornom stanju kako god okreneš - od tepiha do ormana! - napisao je jedan korisnik.

- Stan dobijen '82 i uloženo je čitavih 1.000 dinara od tada! - napisala je jedna korisnica.

