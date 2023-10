KUĆA OD 103 KVADRATA PRODAJE SE ZA 84.590 €! Srbi masovno kupuju ovakve nekretnine: U sivoj fazi JOŠ JEFTINIJE

Prosečna cena kvadrata montažnih kuća je prethodnih godina porasla, jer su, zbog kriznih dešavanja u svetu, veći troškovi rada, proizvodnje i samog repromaterijala. U zavisnosti od faze izgrade, kvadrat se kreće od oko 350 do 690 evra, tako da prosečna nekretnina od oko 80 kvadrata košta oko 40.000-50.000 evra, a može se naći i za manje od 20.000!

U Srbiji se najviše traže montažne kuće površine od 80 do 100 kvadrata, a građanima su omiljeni upravo klasični prizemni modeli, iako se u katalozima mnogih proizvođača nude i kuće na sprat, različitih geometrijskih oblika.

Prednosti ovih objekata u odnosu na klasične zidane kuće su brojne počev od ekonomskih, preko ekoloških do estetsko-funcionalnih. Brzina i ušteda dele prvo mesto. Kako navode stručnjaci, predviđen rok za izgradnju montažnih objekata je oko tri meseca, iako mogu biti gotove i za nekoliko dana. U to ne ulazi period za izlivanje temelja, za šta je potrebno oko mesec dana. Dakle, već za 4 meseca se možete useliti u kući ako ste se pogodili za kupovinu "ključ u ruke".

foto: Shutterstock

Kvadrat se u takozvanoj sivoj fazi kreće oko 320-450 evra, dok se u kategoriji "ključ u ruke" kreće od 500-690 evra.

"Ključ u ruke" je završna faza u izgradnjii montažnih kuća i podrazumeva doslovno da je objekat potpuno sređen i odmah useljiv, te je zato i skuplji od sive faze. Na primer, solidnu kuću u sivoj fazi možete kupiti za oko 34.000 evra, ali ćete u nju još morati da uložite jer enterijer nije sređen.

Siva faza označava samo da je konstrukcija kuće postavljenja i sređena spolja. U okviru ove prve faze u cenu nije uključen, recimo temelj, podovi, instalacije struje, vode i kanalizacije, opremanje kupatila i zidanje dimnjaka, stoji u opisu kataloške ponude.

Cene montažnih kuća

Cene montažnih kuća se formiraju na osnovu kretanja na tržištu nekretnina, vrste i tehničke specifikacije materijala, instalacija koje se koriste, izolacije, uštedi energije i sličnih karakteristika. Pored toga, izbor proizvođača u velikoj meri doprinosi razlici u cenama.

Cenovni raspon može biti raznolik. Tako se ovakva nekretnina manje kvadrature na nekim sajtovima može naći za 10.000 ili 15.000 evra. Ovako mali objekti se obično uzimaju u svrhu kuće za odmor. Sa druge strane, veliki objekti različitih geometrijskih oblika idu i preko 60.000 evra.

Postoji jako veliki broj različitih modela montažnih kuća, pa kupac u katalozima može izabrati onu čiji dizajn najviše odgovara njegovom senzibilitetu, a sve više mu se pruža sloboda da ih sam osmišljava u dogovoru sa arhitektama odgovornim za projekat.

Jednoetažna montažna kuća od 45,07 metara kvadratnih se može kupiti za 17. 970 evra u sivoj fazi, na primer, dok je njena vrednost u fazi "klljuč u ruke" 28.620 evra. Projektovana je kao dvosoban stan, ima dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom koji je povezan i izlazi na terasu, a, kako su još naveli proizvođači, ostali prostor zauzima jedna spavaća soba i kupatilo.

Nešto veća nekretnina pogodnija za porodični život bruto površine 65 kvadrata se, sudeći po oglasima na internetu, prodaje za 22.840 evra u sivoj, dok je u završnoj fazi 37.290 evra. Montažna kuća od 74 m2 se prodaje za 29.610 evra, odnosno za 48.310 evra. Dnevni prostor i spavaći deo kod ovog su izdvojeni u odnosu na ostatak kuće i tako doprinose dinamičom odnosu krovnih delova pojavom razlike u visinama.

Kuća od 103 kvadrata projektovana kao petosobni stan bez unutrašnje denivelacije se u jednom katalogu prodaje za 84.590 evra. Ako neko želi da je kupi u sivoj fazi, platiće 52.230 evra.

Proizvođači, kojih je sve više, stalno šire svoju ponudu smišljajući što inovativnija rešenja. Tako je moguće montirati i nekretnine od skoro dve stotine kvadrata.

Garancija za montažne kuće

Iako su montažne kuće vrlo popularne širom sveta, određeni broj ljudi ih još uvek percipira kao nesigurnu investiciju i kune se u tradicionalno građevinarstvo. Zbog toga mnogi stručnjaci iz ovog sveta smatraju da je važno dobro se informisati pre same gradnje.

foto: Youtube Printscreen

Montažne kuće mogu trajati i do 100 godina, s tim što proizvođači naglašavaju da je neohodno dobro održavati objekat. Zakonska arancija na konstruktivne elemente je najčešće od 25 do 50 godine, a za same zanatske radove neki navode garantni period od oko 2-3 godine. Pojednostavljeno, svaka kompanija određuje svoje specifikacije.

Ekološka efikasnost

Novije tehnologije su omogućile da se montažne kuće prave od "materijala koji omogućavaju minimalnu potrošnju energije za zagrevanje, što doprinosi smanjenju troškova i emisije CO2, a istovremeno očuvanju životne sredine", objašnjeno je u katalogu jedne kompanije.

Ta ekološka strana je vrlo važna u modernom građevinarstvu i jedan je od razloga zašto se mnogi odučuju baš za montažne kuće. Zbog toga se najčešće se izrađuju od drveta, ali se mogu praviti od gipsa ili od armiranog betona. U tom slučaju se postavlja dodatni termoizolacioni sloj, uglavnom od stiropora.

Pored toga, važno je naglasiti da montažne kuće imaju bolju otpornost na seizmološke nepogode nego klasične kuće.

(Kurir.rs/Blic)