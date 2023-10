NIJE BITAN SAMO OGLAS, STAN IZDAJU I OVE CAKE: Evo nekoliko načina pomoću kojih možete povećati cenu kirije i uštediti svoje vreme

Potražnja za novogradnjom u Srbiji nije se desila slučajno. Izbirljivost pri traženju nekretnina kod Srba je postala neizbežna realnost, jer vole i da štede u kvadratima.

Ulaganjem u preduzetništvo i različite poslovne aranžmane i dalje ne zvuči primamljivo većem broju ljudi u društvu, pa se iz tog razloga sav dodatan kapital preliva u kupovinu stanova. Upravo takve nekretnine većinski završe na oglasima za izdavanje na kraće ili duže staze.

Činjenica je da će se izdavanjem stana u trajanju od 10 do 15 godina otplatiti nekretnina u celosti, a nakon toga vlasniku ostaje samo čista zarada. Međutim, večito se postavljaju pitanja koja je gornja granica za mesečno izdavanje stana, kao i da li postoji opcija da se stan isplati brže? Uz ove metode ćete sigurno doći i do odgovora i do rešenja.

foto: Youtube Printscreen

Lepota je relativna stvar, ali vlasnici bi trebalo da ulože u vizuelni izgled stana, kako bi to privuklo potencijalne podstanare i zadržalo ih baš kod njih. Zasigurno je da će ih fotografija najpre zadržati na njihovom oglasu. Dakle, suština je da se potrudite da fotografije budu reprezentativne, kako biste privukli veći broj zainteresovanih.

Pitate se kako to postići? Najpre vam je potreban detalj u stanu koji će vas odmah izdvojiti od konkurencije. Ne plašite se jarkih boja na zidovima, garnituri ili ormarima u upečatljivom dezenu, jer je efektan detalj upravo ono što privlači pažnju u moru srodnih oglasa.

Vodite se izrekom manje je više. To što ste se možda odlučili za neku efektniju boju glavnog detalja u stanu, ne znači da ceo stan treba da vam bude i okrečen u toj boji. Izaberite jedan zid, koji će biti glavni za privlačenje pogleda potencijalnim podstanarima.

Kada se nađete u situaciji da ne znate šta biste sa čim uklopili, gde biste koji predmet postavili ili jednostavno imate širok spektar izbora u kom ste se izgubili, znajte da postoji jednostavno rešenje. Najbolje je angažovati stručnjaka koji će se time baviti i prepustiti mu sve muke koje su vas proganjale dok ste zamišljali kako treba da vam izgleda stan.

foto: Shutterstock

Arhitekte i dizajneri enterijera su stručna lica, koja su se školovala da bi takav posao preuzeli na sebe. Oni ne samo da će vam pomoći da stan bude funkcionalniji, već će samim tim povećati i cenu iznajmljivanja stana, jer će nekretnina izgledati bolje i atraktivnije.

Dizajneri enterijera će vam kroz 3D realistične prikaze pokazati kakav je to izgled stana koji bi bio najbolje rešenje za vas.

Ono što je možda najveća vrednost prilikom angažmana arhitekte jeste to što ćete uštedeti vreme u opremanju stana i to prepustiti nekome ko zna šta radi. Oni će rukovoditi svim potrebnim majstorima, biraće nameštaj, rasvetu i opremu, i završiti sav ovaj veliki posao umesto vas.

kurir.rs/Ekapija