JASMINA GODINAMA PROLAZI KROZ PAKAO ZBOG PODSTANARKE: "Bila je predivna, a onda..." - Isključila joj struju, žena napravila HAOS

Jasmina Šupeljak prošla je kroz pravu agoniju sa stanarkom iz pakla. Popularna influenserka nije ni slutila šta je čeka kada je svoj poslovni prostor u Zemunu iznajmila jednoj doktorki. Neplaćena kirija, računi koji se gomilaju i povrh svega nemogućnost da dotičnu izbaci iz svog prostora Jasminu su oterali u očaj, zbog kojih je povukla i drastične poteze.

Jasmina je pre tri godine izdala poslovni prostor ženi koja je tu napravila ordinaciju. Godinu dana sve je bilo kako treba i onda kreće pakao.

Podstanarka ne plaća kiriju, niti išta od računa, a kada je struja isključena, uradi još bizarniju stvar - donese agregat!

foto: Printscreen/K1

Jasmina tuži podstanarku iz pakla, ima i ugovor, angažuje advokata i izvršitelja, koji je u petak zavorio ordinaciju dotične gospođe. Međutim, tu priči i dalje nije kraj.

"Da mi je neko pričao, ne bih mu verovala"

U jutarnjem programu K1 TV-a Jasmina Šupeljak kaže da ni u jednom momentu nije posumnjala da dotična doktorka može da je prevari.

- Da mi je neko rekao, ne bih mogla da verujem. Prostor sam izdala jednoj predivnoj ženi, doktorki. Bila je rečita i ja taj ugovor, koji je sastavljao njen advokat nisam ni pročitala. Žena je bila predivna. Pre svega ta diploma, to su najhumaniji ljudi na svetu, pa nisam ugovor ni čitala, i nisam imala pojma koliko je on loš za mene. U suštini tu piše da ona ako ne plati kiriju šest meseci, imam pravo da je izbacim. Ali tu povlači i da ja kada podnesem tužbu protiv nje, posle tih šest meseci, postupak koji traje, dok se ne donese presuda, ona meni i dalje ne plaća kirije, ali ja plaćam porez državi - priča influenserka.

Kako kaže, dotična je kiriju plaćala prvih godinu dana, a onda nije bilo ni traga ni glasa od nje.

- Plaćala je godinu dana i odjednom prestaje da plaća. Ne odgovara na poruke, prestaje da se javlja na telefon. Pa je dobijem kaže nema novca, pa predloži da plaća na rate, ja naravno pristanem na sve u nekoj nemoći... Osećate se loše, morala sam sve kompletno da platim. Ne mogu da kažem da razumem čoveka koji je digao sebe u vazduh zbog stanara iz Smedereva, ali sam i ja bila na ivici živaca - ispričala je influenserka.

Još bizarniji potez

I to što su se dogovorile da plaća na rate, Jasmina kaže da doktorka nije ispoštovala. Nakon što joj ugasi struju, zbog neplaćenih računa, doktorka povlači još bizarniji potez.

- Prolazi šest meseci, tužba je u sudu. Podnosim tužbu za naplatu duga i za izvršenje celog postupka. Posle šest meseci gasim joj i struju legalnim putem. Tražili smo da se to jedno brojilo potpuno isključi. A ona donosi agregat, koji stavlja ispred objekata! To zvuči kao traktor, a to je glavna ulica u Zemunu... - kaže Šupeljak.

Posle dve godine, došlo se do nekog razrešenja

I pored svih prijava koje je podnosila i ona, ali i komšije, godinu i po dana doktorka je imala struju na agregat. Celokupna apsurdna situacija u kojoj se našla, ne bi bila toliko strašna da sud brže radi svoj posao, smatra Šupeljak.

- Bilo bi lako da, kada to dođe do suda, da se reši u narednih mesec dana, a ne da se čeka šest meseci do godinu dana dok ta osoba sedi u vašem objektu i ne plaća ništa, već vas samo provocira i iritira do granice da ne kažem koje. Sve bi bilo super, kada bi sudovi radili malo brže. Ovaj slučaj se razvukao na skoro dve godine. Na kraju sam uspela da dođem do izvršenja. U petak su ušli izvršitelji da reše ovaj slučaj. Cela bolnica je zapečaćena, sve stvari su ostale unutra - kaže Jasmina.

A onda - novi šok!

Međutim! Sva vredna oprema koja je zapečaćena ne može da se koristi za naplatu duga, već samo za izmirenje sudskih postupaka!

- Stvari su popisane i mogu biti prodate... Doktorka ima pravo da ih pokupi za osam dana, ukoliko izmiri sudske troškove. Uspela sam samo svoj prostor da vratim, a kada su u pitanju dugovi, to je u procesu i na sudu. Ako ljudi nemaju ništa na svom računu, ako nemaju nepokretnost... nema se ni kako naplatiti. Ako ona plati sudske troškove, dužna sam da joj vratim sve, jer bih u suprotnom bila kao neki uterivač dugova i to bi bilo nešto nezakonito - ispričala je Šupeljak.

Zaključuje i da je u ovom slučaju najbitnije voditi računa šta se potpisuje u ugovoru.

- Ugovor štiti obe strane, samo je važno kakav je. Prva stvar je da ugovore treba da vam prave dobri advokati - kaže influenserka.

Postoji način da dotična ne plati dug

Advokat Tanja Sudžum objašnjava da sam proces iseljenja traje dugo.

- Možete iseliti, ali to traje. Stanodavac ima veća prava. Uglavnom zakupce izbacuju iz objekata. Ali u ovom slučaju je zakupodavac taj koji trpi. Dobar advokat treba da štiti obe strane, ovde je to bilo na strani zakupca. Ugovor može biti i neformalan ugovor... Ako hoće obe strane da budu zaštićene napravi se ugovor kod javnog beležnika i gde zakupac plati godinu dana unapred kiriju i da su obe strane sigurne - Tanja Sudžum.

Dodaje da, ako se dotično lice vodi kao preduzetnik, naplata će joj doći kad-tad. Međutim, ukoliko se vodi kao ustanova, onda je to rizik posla i može da se desi da ne plati.

(Kurir.rs/Blic)