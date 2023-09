NA OVIM LOKACIJAMA KIRIJA MOŽE DA SE NAĐE ISPOD 100 EVRA: Prava pomama za stanovima, a OVDE su sve cene!

U većim gradovima u Srbiji kirija iznosi od 90 do čak 5.000 evra, koliko košta mesečni najam u Beogradu za luksuzne nekretnine. Ovih dana sezona izdavanja stanova za studente je u punom jeku, a nekretnine se veoma brzo izdaju, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate na Sasomange.rs.

- Sezona potrage za stanovima za studente počinje s prvim danima avgusta i traje sve do početka oktobra, odnosno do početka predavanja na fakultetima. Studenti, zbog ograničenog budžeta, žele što kasnije da se usele u novi stan, pa je zato ovih dana potražnja na rekordnom nivou i jako je teško naći stan. Stanovi se jako brzo izdaju, nekada i na neviđeno i, ako imate ograničen budžet, pitanje je šta ćete pronaći na željenoj lokaciji. Utisak je da ove godine studenata ima više nego ikada i da su ove godine baš svi poželeli da pronađu novu nekretninu - počinje Kuzmanovićeva i dodaje:

foto: Kurir

- I taj utisak ima i racionalno objašnjenje - u prethodnih godinu dana imali smo ekspanziju tržišta zbog velikog dolaska Rusa i Ukrajinaca koji napravili apsolutni potres na tržištu, podigli potražnju i cene u nebo. Imali smo situaciju da su naši stanodavci izbacivali dugogodišnje stanare iz stanova kako bi uselili Ruse za znatno više para.

U takvoj situaciji, prosečan student nije imao nikakve šanse da dođe do pristojne nekretnine, na okej lokaciji, za razumnu količinu novca. Međutim, proteklih nekoliko meseci tržište se smirilo, potražnja stabilizovala, nismo imali nove talase dolaska stranaca i sada je vreme kada naši građani imaju šansu da reše svoje stambeno pitanje. I to se upravo sada pokazuje i dešava.

Prema njenim rečima, u ovom momentu najtraženiji su stanovi do nekih 300, 400 evra.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- To su stanovi sa jednom ili dve spavaće sobe, namešteni, u nekom prosečnom stanju ili nešto iznad proseka. Od lokacija, najtraženiji su stanovi i sobe u blizini fakulteta u univerzitetskim gradovima - Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Ne treba zaboraviti ni učenike srednjih škola koji se zbog školovanja sele u veća mesta i koji su takođe u potrazi za nekretninama. Ovde se krug gradova sa četiri najveća proširuje i na Suboticu, Kruševac, Čačak, Leskovac...

U ponudi na oglasniku Sasomange trenutno je oko 7.000 stanova za najam u Beogradu.

- Cene iznose od nekih minimalnih 120 evra za male stanove na rubnim gradskim lokacijama - Barajevu ili naselju Radiofar, pa idu i do preko 5.000 evra za luksuzne nekretnine na najtraženijim lokacijama. U Novom Sadu je u ponudi oko 1.500 oglasa, a situacija sa cenama je vrlo slična Beogradu, cene se kreću od stotinak evra pa do preko 3.000 evra. Niš i Kragujevac, kao univerzitetski centri, u poslednje dve godine doživljavaju ekspanziju kada je tržište nekretnina u pitanju, a takva je situacija i s rentom, pa u ova dva grada možemo očekivati cene koje se kreću od 90 evra pa do 1.000 - navodi naša sagovornica i nastavlja:

foto: Shutterstock

- U svim ostalim gradovima koji su interesantni studentima i đacima cene su niže nego u najveća četiri grada, ali je i ponuda niža. Takvi gradovi su Subotica, Užice, Čačak, Sombor, Leskovac, Kruševac, Zrenjanin... Uvek su lokacije u centru ili bliže centru popularne, kao i nekretnine blizu škola i fakulteta, ali su u tim gradovima relacije male pa ni nešto dalja lokacija nije problem. Cene su niže nego u velikim gradovima i kreću se od ispod 100 evra, pa do maksimalnih nekoliko stotina evra za veću nekretninu, na dobroj lokaciji i lepo nameštenu.

foto: Shutterstock

Ipak, tradicionalno studenti najviše vole da su u centru grada ili na lokacijama u blizini fakulteta koji studiraju.

- To su uglavnom delovi Voždovca, oko Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka, Saobraćajnog ili Farmaceutskog fakulteta. Takođe, ukoliko to sebi mogu da priušte, ukoliko studiraju medicinu, veterinu, onda lokacije oko Kliničkog centra. Popularne su lokacije oko Vukovog spomenika zbog Pravnog fakulteta, ETF. Ukoliko ne nađu neku od ovih lokacija, čest izbor studenata je i Novi Beograd zbog odličnih saobraćajnih veza s bilo kojim delom grada. S obzirom na to da je početak studentske godine blizu, i ponuda stanova za najam je sada lošija, jer je većina toga već izdata. Za sve one koji još nisu pronašli pravu nekretninu, u ponudi imamo stan od 400 evra u Beogradu.

foto: Kurir TV

Što se tiče pojeftinjenja, uvek kada je potražnja veća od ponude, o padu cena nema ni govora.

Savet studentima Budite brzi i fleksibilni Kuzmanovićeva kaže i da studentima ostaje savet da budu brzi i fleksibilni. - Tržište je veoma živo, stanova nema puno u ponudi, kvalitetnih stanova po dobroj ceni još manje. Ukoliko imate ograničen budžet, morate biti spremni da možda nećete dobiti tačnu lokaciju koju želite, da ćete dobiti stariji nameštaj ili zgradu bez lifta. A prilikom gledanja oglasa za najam soba i stanova na portalu Sasomange.rs, čim pronađete stan koji vam deluje okej, odmah pozovite oglašivača, nekada i 15 minuta čekanja može biti presudno da vam dobra nekretnina izmakne.

- Cene su porasle dolaskom Rusa i Ukrajinaca, dok su nakon tog talasa nešto pale, ali se nisu vratile na period pre njihovog dolaska i neće se ni vratiti. Beograd je investiciono postao veoma zanimljiv, broj turista je u porastu i potreba za rentiranjem nekretnine, da li kroz klasičan najam ili stan na dan, u porastu je. Sve dok je tako, cene će rasti, a svakako i bez toga očekujem porast usled inflacije, ali i toga da su kod nas, u odnosu na prodajne cene, cene rente još uvek niske.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

Bonus video:

01:23 ZAKUPLJUJU STANOVE, A ONDA IH PONOVO IZDAJU! Stručnjak za nekretnine otkrila kako da se zaštitite od prevaranata: Ovo je KLJUČNO