KOD BOGOSLOVIJE SKORO 500 €, U MIRIJEVU IMA I ZA 250: Studenti kreću u potragu za stanovima, ovo su cene na popularnim lokacijama

Jedan od najvećih troškova za studente koji se odluče da žive u iznajmljenim stanovima su kirije. Ovogodišnja prednost je u tome što su cene iznajmljivanja dosta niže nego prethodne godine. Tržište je dosta stabilnije, a pad kirije su 30 odsto niže u odnosu na prethodnu godinu.

Prošle godine, studenti su plaćali najveće kirije koje su zabeležene u poslednjih par godina. Cene iznajmljivanja su nerealno rasle iz meseca u mesec, ali došlo je do promene. Od početka ove godine kirije su počele da padaju što je dobra vest za sve, a naročito za studente. Svetski stručnjaci, ipak nisu toliko optimistični. Mnogi smatraju da će tek doći do velikog rasta cena i to na globalnom nivou.

Kirije u Beogradu i dalje su skuplje na lokacijama poput Mirijeva, Karaburme, Voždovca, Rakovice i Čukarice, a ovu su i najčešće lokacije za koje se studenti odlučuju kada je reč o životu u Beogradu.

Kirije Vukov Spomenik

Jednosoban stan na lokaciji Vukov Spomenik izdaje se po ceni od 360 evra. Ovaj stan ima 36 metara kvadratnih. Stan je poptpuno namešten i nalazi se blizini tehničkih fakulteta, kao i Pravnog fakulteta.

Još jedan manji stan na već pomenutoj lokaciji od 28 metara kvadratnih izdaje se po ceni od 300 evra. Stan je potpuno opremljen i odmah useljiv. Naglašeno je u objavi da se stan izadaje za studente.

foto: Shutterstock

Kirije na Paliluli

U opštini Palilula oglašen je stan za izadavanje od 35 metara kvadratnih po ceni od 350 evra. Ima jednu sobo i odmah je useljiv, a od dodatne opreme poseduje klimu, lift i terasu.

Stan od 37 metara kvadratnih u opštini Palilula koji se nalazi na Bogosloviji izdaje se za 480 evra. Stan je potpuno renoviran i namešten, odmah je useljiv. Mesečne režije iznose 80 evra.

Kirije na Mirijevu

Stan od 28 kvadrata u Mirijevu izdaje se po ceni od 250 evra. Stan je namešten i odmah useljiv. Ima baštu, parking mesto i klima uređaj, takođe je naglašeno da je pogodan za studente.

Na Mirijevu oglašen je stan za izdavanje od 35 metara kvadratnih po ceni od 300 evra. Mesečne režije iznose 3.000 dinara. Stan je odmah useljiv i namešten, a zgrada poseduje video nadzor i parking.

Kirije na Čukarici

Jednosoban stan na Čukarici od 30 kvadrata izadje se po ceni od 350 evra. Radi se o standardnoj gradnji, stan se nalazi u prizemlju zgrade. Potpuno je opremljen i odmah useljiv. Od sigurnosne opreme ima vrata, interfon i video nadzor. U oglasu je naglašeno da je stan renoviran i opremljen novom tehnikom.

Stan u opštini Čukarica izdaje se po ceni od 320 evra. Ima 33 metra kvadratna nalazi se na lokaciji Bele vode (Žarkovo). Stan se izdaje za najviše dve osobe na duže vreme. Sastoji se od dnevnog boravka, spavaće sobe, kuhinje, hodnika i kupatila, a kompletan prostor se greje na gas.

Kirije u Rakovici

Na Vidikovcu u opštini Rakovica izdaje se dvosoban stan za 300 evra. Stan ima 43 kvadrata. Namešten jei odmah useljiv. Nalazi se na trećem spratu šestospratne zgrade. Ima i teresu kao i klimu.

Stan u opštini Rakovica u ulici Patrijarha Joanikija izdaje po ceni od 320 evra. Stan ima 30 kvadrata i nalazi se na drugom spratu zgrade. Odmah je useljiv i pogodan za studente.

foto: Shutterstock/BalkansCat

Kirije na Banjici

Garsonjera na Banjici od 18 kvadrata izdaje se po ceni od 200 evra. Garsonjera za jednu osobu odmah je useljiva, a mesečni troškovi iznose 30 evra. Garsonjera se nalazi na drugom spratu zgrade.

Jednosoban stan na Banjici od 36 metara kvadratnih izadaje se po ceni 280 evra. Stan je potpuno renoviran i odmah useljiv. Od mesečnih troškova plaća se samo struja koliko se potroši.

Kirije na Novom Beogradu

Garsonjera na Novom Beogradu izdaje se za kiriju od 390 evra i ima 45 metara kvadratnih. Stan je potpuno namešten, a sve komunalije uključene su u cenu. U stana može da stanuje najviše dvoje ljudi. Stan ima zaseban ulaz na spratu porodične kuće.

Jednosoban stan na Novom Beogradu izdaje se po ceni od 250 evra, ima 44 metra kvadratna, nalazi se u Bloku 11 na granici Novog Beograda i Zemuna. Stan je smešten na 5 spratu od ukupno 11 spratova. Stan je kompletno namešten. Plaćanje kirije je mesečno, a obavezan je i depozit.

