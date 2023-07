KIRIJE PADAJU! OVE STANOVE U BG MOŽETE IZNAJMITI ZA MANJE OD 230 €: Što se izdavalo za 600 sada može i za 400

Dolazak Rusa, povećana tražnja i nerealno visoke kirije definitivno su obeležile prethodnu godinu, ali i početak ove. Poslednjih meseci trend se očigledno menja: Novih Rusa koji dolaze u Srbiju i Beograd sve je manje, tražnja za zakupom stanova takođe, a to je dovelo i do nižih kirija po Beogradu i do 30 odsto.

Stanodavci koji su tražili nerealne cifre kako bi iskoristili momenat u 2022. sada jedva da mogu da izdaju stan za 20 pa i 30 odsto nižu cenu. Prosečna cena mesečnog zakupa se kreće od 350-400 evra, dok su kirije za garsonjeru oko 200 evra. Na periferiji se stan može naći i za 150 evra i ocena je da ono što se izdavalo za 600 sada "ide" za 400, pa i manje.

Ovo je top 10 predloga stanova u Beogradu koje vlasnici daju u zakup sa cenom do 230 evra mesečno.

25 kvadrata u Višnjičkoj banji 150 evra

Prema ponudi jednog portala za nekretnine danas je ponovo moguće naći stanove za iznajmljivanje po pristupačnijim cenama. Jedan takav glasi da garsonjeru u Višnjičkoj banji od 25 kvadrata vlasnik izdaje za 150 evra. Kako je u oglasu navedeno, u pitanju je zaseban stan u privatnoj kući, komunalije su uračunate u cenu, a stanodavcu ostaje da plaća struju po potrošnji, dok je grejanje na TA peć. Prema priloženim fotografijama može se videti da je nekretnina nameštena, a vlasnik ističe da je pogodna za jednu osobu.

Garsonjera u Rakovici 150 evra

Manju nekretninu od 25 kvadrata u Rakovici vlasnik izdaje za 150 evra. Nekretnina se nalazi u zgradi standardne gradnje, a stan je kako piše u opisu oglasa u prizemlju, ima terasu ali osim kuhinjskih elemenata nema drugi nameštaj. Stan takođe nema ni parking mesto.

Jednosoban stan u Belom potoku 160 evra

Jednosoban stan od 34 kvadratna metra u Belom potoku trenutno se može iznajmiti za 160 evra. Stan je u zasebnoj manjoj kući, sa manjim dvorištem i betoniranim delom ispred kuće, a prema informacijama koje je vlasnik naveo u oglasu, nekretnina ima i parking mesto.

Garsonjera u Žarkovu 170 evra

Za garsonjeru od 12 kvadrata u Žarkovu vlasnik traži kiriju od 170 evra mesečno ali i depozit u tom iznosu. U opisu stoji da je nekretnina nova, i potpuno opremljena novim nameštajem, i uređajima, TV plazmom, frižiderom, šporetom, i klima uređajem. Stan se nalazi u blizini Ada Ciganlije, Košutnjaka, Banovog brda, a vlasnik navodi da je pogodno za jednog studenta ili zaposlenu osobu.

40 kvadrata u Rakovici 180 evra

Za 180 evra može se iznajmiti jednosoban stan od 40 kvadrata u Rakovici. U opisu oglasa navodi se da je stan je isključivo za jednu osobu studentkinju ili mlađu zaposlenu devojku. Vlasnik ističe da budući stanar mora da bude ozbiljna i odgovorna osoba. Nekretnina za izdavanje je nameštena, a uz prvu kiriju stanar je u obavezi da uplati depozit u istom iznosu.

Stan je u blizini autobuske stanice a za one koji imaju auto verovatno će značiti tio da ima i spoljno parking mesto.

30 kvadrata u Višnjičkoj banji 200 evra

Garsonjera od 30 kvadrata u Višnjičkoj banji je u ponudi za izdavanje po ceni od 200 evra. Nekretnina se sastoji od jedne prostorije i kupatila, ima kompletan nameštaj i terasu, a vlasnik ističe da u ovu cenu ulazi i parking mesto.

Vlasnik koji izdaje nekretninu navodi da je garsonjera nova, nameštena, ima terasu i ima parking mesto.

Garsonjera u Zemunu 200 evra

Za 200 evra može se naći garsonjera u Zemunu od 17 kvadrata. Nekretnina se nalazi u novoj zgradi u suterenu, i potpuno je opremljena novim nameštajem. Kako vlasnik navodi u opisu oglasa, stan poseduje parking mesto,sa rampom, pokrivena je video nadzorom.

30 kvadrata u Kaluđerici 200 evra

Cene stanova za iznajmljivanje u Kaluđerici ponovo se vraćaju na staro. Stan od 30 Kvadrata može se iznajmiti za 200 evra, a iz opisa oglasa može se videti da je u pitanju nekretnina nove gradnje, i da se izdaje kompletno opremljena novim nameštajem.

Sastoji se od jedne veće prostorije i kupatila sa tuš kabinom. Stan se nalazi u visokom prizemlju a ima i parking mesto.

40 kvadrata u Višnjičkoj banji 200 evra

Jednoiposoban stan od 40 kvadrata u Višnjičkoj banji, u kući sa zasebnim ulazom, može se iznajmiti po ceni od 200 evra mesečno. Objekat u kom se nalazi stan je u izvornom stanju. Nekretnina se nalazi na prvom spratu, ima etažno grejanje a vlasnik navodi da se izdaje bez nameštaja. Budućim stanarima ukoliko imaju automobil, može biti značajno to što ovaj stan poseduje i parking mesto.

Garsonjera u Kaluđerici 230 evra

Garsonjeru od 24 kvadrata u Kaluđerici vlasnik izdaje za 230 evra. Prema opisu iz oglasa stan je u novoj zgradi, opremljen sa nameštajem, i ima klima, grejanje, i nalazi se na drugom spratu od ukupno 3 sprata. Nekretnina ima terasu, a vlasnik navodi da su niske režije.

Stan je lokacijski smešten u blizini centralnog dela naselja, marketa, pijace i autobuske stanice.

