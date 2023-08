GRAĐEVINSKI BUM U NOVOM PAZARU: Poslovni prostor skuplji nego u Beogradu, a stanova na prodaju gotovo da nema!

Novi Pazar je pored Beograda, Novog Sada i Zlatibora, doživeo "građevinski bum" pre dve godine.

Nedavno je objavljena vest da je najskuplji kvadrat poslovnog prostora prodat u Novom Pazaru i to za više od 20.000, tačnije za 23.375 evra.

To znači da je za prostor od 88 metara kvadratnih izdvojeno 2.05 miliona evra. To je čak duplo viša cena od one koja je prošle godine data za poslovni prostor na Starom gradu. Prema podacima RGZ-a najskuplji kvadrat poslovnog prostora u drugom kvartalu prošle godine prometovan je za 12.240 evra, površine 29 metara kvadratnih.

Inače, koliko god da čudi, ovo nije prvi put da Novi Pazar beleži rekordne rezultate. Još u julu 2005. godine, cena kvadrata poslovnog prostora iznosila je čak 50.000 evra u ovom gradu.

Naime, pre dve godine, Novi Pazar je pored Beograda, Novog Sada i Zlatibora, doživeo "građevinski bum". Ono što je tada bilo zanimljivo, a očigledno se preliva i danas na osnovu podataka, za ovo podneblje nisu zainteresovani samo lokalni privrednici, već i domaći investitori koji žive u inostranstvu.

Kvadrat je te 2021. godine bio uglavnom ispod 1.000 evra, ali treba uzeti u obzir lokaciju, tip gradnje, spratnost, uređenost i kvadraturu. Tada je recimo stan u centru grada, u novogradnji, veličine 64 metara kvadratnih na prvom spratu bio oko 63.000 evra.

Naime, stanova na prodaju gotovo da nema. Uspeli smo da nađemo samo jedan od 76 metara kvadratnih za 164.800 evra, odnosno 2.168 evra po kvadratu. Nalazi se u samo centru i na drugom spratu.

Slična situacija je i sa poslovnim prostorom, pa se tako na oglasimo trenutno nudi samo jedan od 3.313 metara kvadratnih za 2.6 miliona evra. Inače, Novi Pazar je u samom srcu starog Rasa, udaljen malo manje od 300 kilometara od Beograda.

Kurir.rs/Telegraf