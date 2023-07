NAŠLI SMO STAN U BEOGRADU ZA 20.000 EVRA, ALI I OVAJ OD 4 MILIONA! Luksuz sa 5 kupatila i 7 terasa, ima i specijalnu sobu! (FOTO)

Iako je kvadrat u Beogradu na najskupljim lokacijama prešao iznos od 10.000 evra, stan u Beogradu još uvek se može kupiti i za budžet od oko 20.000 evra ukupno, dok cena najskupljeg stana, koji se nalazi u Knez Mihaiovoj ulici, iznosi čak četiri miliona evra, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, Head of real estate na portalu Sasomange.rs!

Kuzmanovićeva navodi da se trenutno u ponudi portala Sasomange nalazi preko 40.000 oglasa za prodaju stanova, od čega je oko 13.000 oglasa samo za Beograd.

- U ponudi se mogu naći stanovi u starogradnji, kao i novogradnji, na svim lokacijama u Beogradu, kako na periferiji tako i u centralnim gradskim opštinama. Na portalu se može naći gotovo kompletna ponuda stanova agencija, ali i vlasnika koji prodaju svoje nekretnine. U poslednjih nekoliko godina jako je teško kupiti stan u Beogradu, cene su porasle u nekim slučajevima višestruko, ponuda kvalitetnih stanova je jako mala, a kada se i pojavi novi stan, on se proda u roku od nekoliko dana - ističe Kuzmanovićeva.

Ona naglašava da je potražnja ogromna, te da onaj ko kupuje stan mora da bude spreman na to da će potražnja za pravom nekretninom verovatno trajati duže.

- Ako imate ograničen budžet, moraćete da korigujete vaše želje i da smanjite zahteve, a od početne ideje oko lokacije, spratnosti, kvadrature i stanja stana verovatno na kraju nećete moći da dobijete sve željeno jer je jednostavno ponuda ograničena i gotovo je nemoguće ispuniti sve uslove, čak i ako imate veći budžet - objasnila je Kuzmanovićeva.

Dodaje da se stan u Beogradu još uvek može kupiti i za budžet od oko 20.000 evra ukupno, što je cena i za dva kvadrata u Beogradu na vodi.

- Za ovu sumu kupac dobija nekretninu na periferiji, često se ovakav stan može nalaziti u okviru kuće, što na našem tržištu nije posebno popularno, često su to suterenski stanovi male kvadrature i za renoviranje, ali ako zaista nemate puno novca i ne želite više da bacate novac za podstanarski stan, moguće je kupiti sopstvenu nekretninu za nekoliko desetina hiljada evra. Trenutno najjeftiniji stan u ponudi portala Sasomange nalazi se na periferiji grada, u Padinskoj skeli, i košta 19.500 evra. Za sumu od oko 20.000 evra možete još kupiti i nekretnine u Vrčinu, Barajevu, na Zrenjaninskom putu, u Zemun polju i Borči. To su sve manji stanovi, neki su nastali adaptiranjem garaže ili poslovnog prostora, a neki su čak i kompletno sređeni i odmah useljivi - kaže sagovornica Kurira.

Ističe da se za nešto veći iznos od oko 30.000 evra može kupiti garsonjera u Mirijevu, na Ceraku, Dušanovcu, Miljakovcu ili Ledinama.

- Najskuplji stan u ponudi portala Sasomange je salonac u Knez Mihailovoj i njegova cena iznosi čak četiri miliona evra. Stan ima neverovatnih 465 kvadrata, čak pet kupatila i sedam terasa, sobu za poslugu i izgleda kao da se nalazi negde u centru Pariza. Drugi najskuplji stan se nalazi u Beogradu na vodi sa cenom od 2,2 miliona, a takve nekretnine se uglavnom nalaze u prvom redu do reke, u najluksuznijim zgradama i zaista zadovoljavaju sve zahteve kupaca - navodi ona.

Kaže da se između najjeftinijih i najskupljih nekretnina nalazi ono što je i suština ponude u oglasima, odnosno nekretnine za prosečnu porodicu, u rasponu cena od oko 60.000 pa do 150.000 evra.

- U tom rasponu se nalaze i najtraženije nekretnine, a to su uglavnom stanovi s jednom ili jednom i po spavaćom sobom, u staroj gradnji, i takvih stanova ima na svim lokacijama - navodi Kuzmanovićeva.

Potražnja velika

Nema razloga da cene padaju

Kuzmanovićeva naglašava da su trenutno najtraženiji manji i srednji stanovi, kao i da se podjednako traži i stara i nova gradnja:

- Kvadratura koja je najpopularnija je 30 do 40 kvadrata i 50 do 60 kvadrata, što je u rasponu od nekih jednosobnih do manjih dvoiposobnih ili trosobnih stanova. Najčešći iznos oko kojeg se kreću kupovine je od 90.000 do 130.000 evra, a tražene su mahom sve lokacije. Specifično je i to što su određeni kupci, poneseni nekim informacijama iz medija, prilikom pregovaranja s vlasnicima nekretnina nudili znatno manju sumu, nadajući se da će vlasnici smanjiti traženi iznos. Međutim, do toga nije došlo, ako i ima korekcija cena, one su kao i do sada minimalne, jer potražnja nije znatnije pala i nema razloga i da cene padaju.