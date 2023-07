VIKENDICU U SRBIJI MOŽTE KUPITI I ZA 7.000 EVRA, A EVO I GDE: Najam poskupeo, a na ovim lokacijama odmah planu! Ovo je cenovnik

Cene vikendica za prodaju su tokom ove godine stabilne i na istom nivou već neko vreme. Raspon cena kreće se od minimalnih 7.000-8.000 evra za staru kuću manje kvadrature u ruralnijim mestima do neverovatnih 900.000 evra, koliko trenutno košta najskuplja "vikendica", a nalazi se u Vrdniku na Fruškoj gori, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate na Sasomange.rs.

- Ponuda vikendica na Sasomange oglasniku je raznovrsna i kad je prodaja i kad je izdavanje u pitanju. Kod prodaje kuća nije zahvalno reći za neku da li se vodi kao vikendica, jer nekome neka kuća može služiti za život, a nekome drugom može biti vikendica. U skladu s tim, volim da pričam o ponudi kuća, koja na sajtu Sasomange broji više od 10.000 oglasa za prodaju. Kuće, vikendice mogu se naći širom Srbije, kako u gradovima, tako i u njihovoj okolini, na turističkim lokalitetima - planinama, jezerima, banjama, ali i u manjim ruralnim mestima, koja su najinteresantnija onima koji žele mir i prirodu oko sebe - kaže na početku Kuzmanovićeva i dodaje:

foto: Kurir

- Ponuda oglasa za najam vikendica veoma zavisi od sezone i potražnje, sada smo u špicu sezone i ponuda se menja svakodnevno jer je i potražnja najveća. U ovom momentu je nekoliko stotina vikendica u ponudi, pa svima onima koji žele da pronađu smeštaj za ovo leto savetujem da budu brzi jer se termini brzo popunjavaju.

Ističe da smo nakon višegodišnjeg buma i ogromne potražnje koja je vladala za kupoprodajom vikendica sada ušli u mirniji period i stabilnu potražnju.

- Za one koji su se tek sad odlučili za kupovinu svog mesta za odmor, moram da napomenem da je veliki broj kuća prodat u prethodnom periodu, kad je i ponuda bila pojačana, a da je sada potrebno malo više strpljenja da se u ponudi pojavi baš ono što tražite. Kod kupovine kuća sezona počinje uglavnom od marta i traje gotovo tokom cele godine, za razliku od rente, za koju imate jasno naglašene jake i slabije sezonalitete. Već s toplim vremenom počinje i pojačano interesovanje naših građana za najam vikendica. Iako nas je ove godine kišovito vreme pratilo do pre neki dan i sezona najma je počela nešto slabije i sa zakašnjenjem, zainteresovanost je trenutno velika, a za jul i avgust je već sada teško doći do slobodnog termina.

Kuzmanovićeva kaže da su i kod prodaje i kod rente najpopularnije lokacije za izbor vikendica vrlo slične.

- Apsolutno prednjače objekti koji se nalaze na periferiji većih gradova, konkretno Beograda i Novog Sada, jer je i najveći broj kupaca i zakupaca upravo iz dva najveća srpska grada. Ljudi su željni mirnijeg života, ali opet dovoljno blizu svog doma, jer nemaju puno vremena za češće odlaske na dalje lokacije. Najviše zbog toga i ova potreba da se kuća pazari ili iznajmi u blizini, odnosno na udaljenosti od najviše nekoliko desetina kilometara.

U Beogradu se mnoštvo popularnih kuća nalazi u okolini Avale, na Trešnji, svakako je tu i Grocka na Dunavu, a opština Barajevo je lokacija s nekim od najtraženijih vikendica. Okolina Novog Sada i cela Fruška gora su lokacije sa veoma popularnim vikendicama, za kojima je potražnja ogromna već godinama, a tokom sezone koja traje od proleća do jeseni gotovo je nemoguće pronaći slobodnu - naglašava naša sagovornica.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Potražnja, naravno, utiče i na cenu, pa je primetno da su vikendice u okolini Beograda i Novog Sada skuplje.

- U prestonici su to Grocka, Barajevo, Surčin, a u okolini Beograda još i Kosmaj. Tamo već nekoliko godina imamo trend zidanja čitavih kompleksa luks vikendica zatvorenog tipa, koje dostižu vrtoglave cene za tu lokaciju. U ovom slučaju selo Rogača prednjači, naročito otkad je i naš teniser Novak Đoković tu kupio plac. U okolini Novog Sada najskuplje lokacije su Sremska Kamenica i sva sela podno Fruške gore - Banstol i Čortanovci su već godinama, i pre korone, bili veoma traženi i kad je prodaja placeva za gradnju i prodaja samih kuća u pitanju - objašnjava ona i dodaje da kod najma, sezonski, i za vikendice na jakim turističkim destinacijama poput Srebrnog jezera i Palića leti, odnosno Kopaonika zimi, dešava se priličan iskorak u cenama, a uz njih je tu tradicionalno i Zlatibor sa svojom ponudom.

Cene najma vikendica Lokacija Cena za noć Kosmaj 80-130

Avala 100-230

Fruška gora 40-500

Tara 30-70

Zlatibor 25-170

Stara planina od 30

Zlatar od 30

Kopaonik od 40

Vlasinsko jezero od 50

Divčibare od 30 *Iznosi su u evrima

Kuzmanovićeva podseća i da vikendica od preko pola miliona evra ima svega nekoliko u ponudi.

- Maksimalna cena boljih vikendica kreće se od 200.000 do 300.000 evra i one se nalaze i na ujedno najpopularnijim lokacijama - na Fruškoj gori (Čortanovci, Banstol), u Inđiji, okolini Beograda, na Divčibarama i Zlatiboru. Što se cena najma tiče, cene vikendica su šarenolike - ponuda je takva da se može pronaći idealan objekat za svačiji džep, ali morate biti brzi jer je i potražnja sada velika.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ono što je primetno jeste da je sama ponuda u ekspanziji u prethodnih nekoliko godina i da se na tržištu svake godine pojavljuju kuće koje zaista izgledaju kao da se nalaze na nekoj od svetskih destinacija, sa luks opremom, bazenom, sportskim terenima i drugim sadržajima, za one s najvećim zahtevima.

Prema njenim rečima, primećen je, kao i u drugim sektorima, blagi porast cena najma vikendica u odnosu na prošlu godinu i one se razlikuju u zavisnosti od kvaliteta samog smeštaja i lokacije.

BROJKA 10.000 oglasa za kuće na sajtu Sasomange

- Tako se najjeftinije noćenje u vikendicama plaća 20-30 evra, dok u nekoj od luksuznih vila košta i više stotina evra. Trenutno najskuplja vikendica je 500 evra po noćenju i za takve kuće je teško naći slobodan datum. Lokacije najskupljih kuća su uglavnom u okolini Beograda i Novog Sada i često se koriste i za korporativne događaje, zbog čega je, između ostalog, cena tolika.

Kurir.rs/ A. Kocić