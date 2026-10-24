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Danas ističe poslednji rok za upis nelegalnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, u javnosti poznatom kao "Svoj na svome". Ova sistemska mera države pokazala se kao izuzetan uspeh, stavljajući tačku na višedecenijski problem bespravne gradnje i uvodeći trajni red u imovinsko-pravne odnose građana Srbije.

Masovni odziv i rekordni rezultati

Primena zakona donela je brze i masovne rezultate, koji su premašili prvobitna očekivanja, hrabro se uhvativši ukoštac s problemom koji je obuhvatao neverovatnih 4,8 miliona nelegalnih objekata širom zemlje.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam do septembra je izdala impresivnih 603.787 potvrda o upisu objekata. Na osnovu tih potvrda, više od 500.000 građana i pravnih lica već je uspešno upisalo svoje objekte u katastar. Samo u prvih nepunih šest meseci primene nadležna ministarka Aleksandra Sofronijević istakla je da je rešeno preko 333.000 predmeta, a taj broj se do samog kraja procesa drastično uvećao.

Pojednostavljena procedura

Ogroman odziv građana prvenstveno je rezultat izuzetno pojednostavljene, digitalizovane i socijalno pravedne procedure. Kao podsetnik, za podnošenje prijave bila su dovoljna samo dva dokumenta: lična karta i dokaz o sticanju (poput ugovora ili ostavinskog rešenja).

Foto: Shutterstock, Printscreen

Država je pokazala poseban sluh za ranjive kategorije i građane sa nižim primanjima:

Oslobođeni troškova: Primaoci socijalne pomoći, ratni veterani, invalidi i porodice sa troje ili više dece u potpunosti su oslobođeni naknada.

Fiksne i pristupačne cene: Za domaćinstva u selima naknada je iznosila svega 100 evra (uključujući pomoćne objekte), dok se u ostalim sredinama kretala od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od kvadrature.

Zakon ujedno povlači i crvenu liniju protiv bespravne gradnje. Oni koji do danas ne iskoriste ovu priliku suočavaju se sa rigoroznim posledicama - prema slovu zakona, država zadržava pravo da postupak pokrene po službenoj dužnosti, a u određenim slučajevima i da nelegalizovane objekte upiše u korist Republike Srbije.

Nova praksa RGZ

Kako bi ovaj proces bio do kraja olakšan građanima, Republički geodetski zavod (RGZ) uveo je novu praksu obaveštavanja pod sloganom "Vaše ime. Vaša nepokretnost. Vaše pravo".

Građani više ne moraju da lutaju po šalterima ili sami strepe i proveravaju da li je njihov predmet rešen. Čim država, na osnovu potvrde Agencije, izvrši upis u katastar, zvaničan dokument o uspešno završenom postupku automatski se šalje vlasniku. To obaveštenje stiže na dva načina:

poštom direktno na kućnu adresu ili

elektronski, u eSanduče na portalu eUprava.

Ovakvim potezom država nije uvela novu administraciju, već ju je približila ljudima. Sutrašnji dan označava kraj epohe neizvesnosti, jer ovaj papir za stotine hiljada porodica ne predstavlja samo formalnost, već pruža konačan osećaj sigurnosti da su zaista svoji na svome.

Besplatno do lične karte nepokretnosti

Republički geodetski zavod omogućava besplatno preuzimanje lične karte nepokretnosti u digitalnom obliku, štedeći vreme i novac građanima.

Pored besplatnog preuzimanja na šalterima katastra, "Ličnu kartu vaše nepokretnosti" građani mogu da dobiju u digitalnom obliku - bez čekanja, odlaska na šalter i dodatnih troškova.

Foto: Nebojša Dimić

Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s građanima i predlozima koji stižu putem kanala "Direktno direktoru", RGZ nastavlja da unapređuje svoje usluge u skladu sa stvarnim potrebama građana. Kao što je i najavio v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić, cilj je da građani do važnih informacija dolaze jednostavnije i bez nepotrebnih troškova.

RGZ naglašava da digitalnu ličnu kartu nepokretnosti građani mogu preuzeti isključivo za nepokretnost čiji su vlasnik. Postupak je jednostavan:

Posetite Portal digitalnih usluga RGZ - https://portal.rgz.gov.rs/rgz-portal/home; izaberite opciju "eKatastar" i prijavite se na svoj nalog.

Ako ga nemate, možete ga kreirati na portalu ili se prijaviti kao eGrađanin

Otvorite odeljak "Moje nepokretnosti" i izaberite nepokretnost čiji ste vlasnik; Kliknite na opciju "Lična karta vaše nepokretnosti" i preuzmite dokument u digitalnom obliku - besplatno!