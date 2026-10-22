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Izgubljen kupoprodajni ugovor za stan potražite kod javnog beležnika koji ga je potvrdio ili u arhivi suda koji je izvršio overu. Primerak može postojati i u katastru, ako je ugovor tamo dostavljen. Za izdavanje prepisa pripremite podatke o kupovini i dokumenta kojima dokazujete identitet i pravo da preuzmete ispravu.

Nedostatak ugovora može da odloži pripremu prodaje ili ostavinskog postupka. Ako ste već upisani kao vlasnik, nestanak vašeg papirnog primerka ne menja taj upis. Ipak, za uvid u cenu, način plaćanja i druge ugovorene obaveze potreban je sam ugovor.

Izgubljen kupoprodajni ugovor: Prvo pronađite podatak o overi

Za izgubljen kupoprodajni ugovor najkorisniji početni podaci su ime javnog beležnika ili naziv suda, godina i broj overe. Oni omogućavaju da se zahtev poveže sa konkretnim dokumentom, umesto da se potraga vodi samo prema adresi stana.

Proverite staru prepisku, dokumentaciju stambenog kredita, poresko rešenje i rešenje o upisu. U njima može biti navedena oznaka ugovora. Zamolite prodavca, odnosno drugu ugovornu stranu, da pogleda svoj primerak i pošalje podatke sa strane na kojoj se nalazi overa.

Ako broj ne znate, navedite približnu godinu kupovine, imena ugovornika i podatke o stanu. Od kancelarije ili sudske arhive zatražite informaciju šta je još potrebno za pretragu.

Ugovor kod beležnika tražite od kancelarije koja ga je potvrdila

Ako je ugovor solemnizovan, odnosno potvrđen kod javnog beležnika, kontaktirajte tu kancelariju i tražite prepis iz sačuvane dokumentacije. Navedite da li ste bili kupac, prodavac ili zahtev podnosite po drugom osnovu. Zakon o javnom beležništvu propisuje trajno čuvanje solemnizovanih isprava.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako beležnik više ne radi, od Javnobeležničke komore Srbije zatražite informaciju ko je preuzeo njegove spise. Komora može poveriti arhivu drugom beležniku, pa je za nastavak potrage važno utvrditi kome je dokumentacija predata.

Za sudski overen ugovor obratite se sudskoj arhivi

Ako je izgubljen kupoprodajni ugovor overen pred sudom, zahtev se upućuje tom sudu ili sudu koji je preuzeo njegovu arhivu. U pisarnici tražite informaciju o prepisu iz arhiviranih spisa overe.

Osnovni sud u Nišu objavljuje poseban obrazac za ovu namenu. Predviđena su polja za broj overe, dokument koji se traži i obrazloženje zbog čega je potreban. Na prepis imaju pravo stranke, kao i druga lica koja imaju opravdan interes.

Ako prepis ugovora nije pronađen, proverite postoji li zapis u upisniku overe i mogućnost izdavanja potvrde. Potvrda da je ugovor overen ne sadrži njegov ceo tekst. Zato kod onoga ko vam traži dokument proverite da li takva potvrda može poslužiti u konkretnom postupku.

Šta pripremaju kupac, naslednik i punomoćnik

Kada tražite izgubljen kupoprodajni ugovor, u zahtevu navedite imena ugovornika, datum ili približnu godinu overe, poznati broj predmeta i podatke o stanu. Dodajte kontakt i svrhu za koju vam je prepis potreban. Dokumenta uz zahtev zavise od toga ko ga podnosi.

Kupac ili prodavac priprema važeću ličnu kartu ili pasoš i zahtev za izdavanje prepisa. Ako ustanova ima obrazac, koristite njega. Za ugovor u kojem je navedeno ranije prezime unapred proverite treba li priložiti dokaz koji povezuje stare i sadašnje podatke.

Naslednik priprema svoju ličnu ispravu i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, ako je doneto, radi dokazivanja nasledničkog svojstva. Ako se ugovor pribavlja upravo za ostavinski postupak koji još traje, proverite sa beležnikom ili sudom koji vodi ostavinu kojim dokumentima treba potkrepiti zahtev.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Punomoćnik priprema svoju ličnu ispravu i punomoćje koje obuhvata pribavljanje i preuzimanje tražene dokumentacije. Pre dolaska proverite da li je za taj zahtev potrebno punomoćje sa overenim potpisom. Beležnik proverava pravo na izdavanje isprave, pa dokumentacija ne može da se preuzme samo zato što neko zna podatke o stanu.

Dokaz o uplati prilaže se prema instrukciji ustanove. Pre uplate proverite iznos, račun i poziv na broj za uslugu koju zaista tražite.

Kada kopija može da se pronađe u katastru

Katastar može pomoći ako je izgubljen kupoprodajni ugovor prethodno dostavljen kao osnov za upis. Nadležnoj službi tada se traži uvid u zbirku isprava i kopija konkretnog dokumenta.

RGZ u odgovorima na najčešća pitanja navodi da se zahtev za uvid predaje nadležnoj službi u zakazanom terminu ili poštom. Navedite katastarsku opštinu, parcelu i podatke o stanu kojima raspolažete, a uz zahtev proverite koji dokaz o svom svojstvu ili pravnom interesu treba priložiti.

Izvod iz katastra pokazuje podatke o nepokretnosti i upisanim pravima. On ne prikazuje sve odredbe ugovora, cenu i dogovoreni način isplate. Za te podatke traži se isprava iz zbirke, ako je sačuvana u dokumentaciji.