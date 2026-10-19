Pozvali su majstore da poprave plafon, ali ovo nisu mogli ni da sanjaju u najgorim morama: "Mislim da znam zašto žene žive duže od muškaraca" VIDEO
- Majstori su pozvani da poprave plafon porodične kuće, ali se on tokom rada naglo urušio i pretvorio u pod.
- Snimak je objavljen na društvenim mrežama i izazvao brojne komentare gledalaca.
- Autor videa poručuje da procenite da li je posao loše urađen ili plafonu nije bilo spasa.
Društvenim mrežama kruži snimak majstora koji su pozvani kako bi popravili plafon porodične kuće, samo da bi vrlo brzo završili van kuće jer se plafon vrlo naglo pretvorio u pod.
Snimak je objavljen sa opisom: "Znate kako kažu: 'Ono što je nekome plafon, drugome je pod'", a izazvao je stotine komentara gledalaca koji su napisali: "Ovo je najbrže rušenje plafona koje sam ikad video", "Zastao mi je dah kad je sobu ispunilo 50 godina prašine i izolacije", "Instinktivno sam prekrio lice majicom dok sam gledao video".
"Nadam se da ste naučili nešto jer ste pretvorili običnu popravku u potpuno renoviranje", "Šta je uopšte držalo taj plafon? Molitva i žvakaća guma?", "Mogli ste jednostavno da popravite plafon sa nekoliko šrafova, nije trebalo sve da uništite", "Mislim da znam zašto žene žive duže od muškaraca".
Biznis Kurir/Dnevnik