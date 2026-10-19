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Društvenim mrežama kruži snimak majstora koji su pozvani kako bi popravili plafon porodične kuće, samo da bi vrlo brzo završili van kuće jer se plafon vrlo naglo pretvorio u pod.

Snimak je objavljen sa opisom: "Znate kako kažu: 'Ono što je nekome plafon, drugome je pod'", a izazvao je stotine komentara gledalaca koji su napisali: "Ovo je najbrže rušenje plafona koje sam ikad video", "Zastao mi je dah kad je sobu ispunilo 50 godina prašine i izolacije", "Instinktivno sam prekrio lice majicom dok sam gledao video".

"Nadam se da ste naučili nešto jer ste pretvorili običnu popravku u potpuno renoviranje", "Šta je uopšte držalo taj plafon? Molitva i žvakaća guma?", "Mogli ste jednostavno da popravite plafon sa nekoliko šrafova, nije trebalo sve da uništite", "Mislim da znam zašto žene žive duže od muškaraca".