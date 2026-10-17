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Najavljeni model u evrima mogao bi da utiče na rast poreza na nepokretnosti ukoliko u narednim godinama dođe do povećanja cena stanova u novogradnji, saopštio je za "Dan“ Aleksandar Rašović, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda.

On je naveo da do povećanja poreza može doći zato što je polazna osnova za utvrđivanje tržišne vrednosti objekata, na koju se primenjuje poreska stopa, ostvarena prosečna cena stanova u novogradnji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti.

Od čega zavisi visina poreza?

"Na prosečnu cenu primenjuju se i drugi kriterijumi za utvrđivanje tržišne vrednosti - površina, namena, starost objekta, zona u kojoj se nalazi, kvalitet gradnje i drugo“, saopštio je Rašović.

On objašnjava da je osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti tržišna vrednost nepokretnosti na 1. januar godine za koju se porez utvrđuje.

"Tržišna vrednost nepokretnosti za građevinski objekat određuje se tako što se prosečna tržišna cena kvadrata građevinskog objekta, u zavisnosti od namene, množi površinom objekta izraženom u kvadratima. Dobijeni iznos se zatim koriguje koeficijentom mesta na kojem se objekat nalazi i koeficijentom kvaliteta, a umanjuje se na osnovu starosti objekta.

Do rasta poreza na nepokretnosti za objekte dolazi zbog povećanja prosečne tržišne cene novoizgrađenog stambenog objekta, koju objavljuje Uprava za statistiku na osnovu posebne metodologije. Prema metodologiji istraživanja cena stanova u novogradnji, u obračun prosečne cene kvadratnog metra uzimaju se samo stanovi koji su prvi put prodati na tržištu, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor“, rekao je Rašović.

Prosečna cena kvadrata u novogradnji 2.395 evra

Rašović dodaje da je Uprava za statistiku do sada objavila prosečne cene stanova u novogradnji za prva dva kvartala.

"U prvom kvartalu ove godine prosečna cena iznosila je 2.395 evra po kvadratnom metru, dok je u drugom kvartalu dostigla 2.510 evra. Prosek cena za prvi i drugi kvartal ove godine, bez ponderisanja, iznosi 2.452 evra i veći je za 15,3 odsto u odnosu na prosečnu cenu u 2025. godini.

Napominjemo da je prosečna cena kvadratnog metra stanova u novogradnji u Podgorici u 2025. godini, koja je korišćena za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za objekte za 2026. godinu, iznosila 2.127 evra.

Za pravna lica koja vode poslovne knjige, kao tržišna vrednost nepokretnosti na koju se primenjuje poreska stopa uzima se fer vrednost iskazana u poslovnim knjigama, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, sa stanjem na 1. januar godine za koju se utvrđuje porez“, naveo je Rašović.

On objašnjava da se tržišna vrednost zemljišta određuje tako što se prosečna tržišna cena kvadratnog metra, u zavisnosti od namene, množi površinom zemljišta, a zatim koriguje koeficijentom lokacije i koeficijentom kvaliteta.