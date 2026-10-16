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Sa dolaskom jeseni terase polako ostaju prazne, a stolice i stolovi čekaju sledeće proleće. Ipak, uz malo mašte i bez velikih ulaganja, ovaj prostor možete prilagoditi hladnijem delu godine.

Topli materijali, prijatno osvetljenje, nekoliko biljaka i praktičan raspored nameštaja dovoljni su da terasa dobije potpuno drugačiji izgled.

Ćebad i jastuci za topliju atmosferu

Najjednostavniji način da terasa postane udobnija jeste da dodate nekoliko mekanih detalja. Deblje ćebe preko stolice, jastuci i presvlake od teksturiranih materijala odmah će učiniti prostor prijatnijim.

Za jesen su posebno zahvalne nijanse terakote, karamele, maslinastozelene, bordo i krem boje. Ne morate da menjate nameštaj - često su dovoljna dva nova jastuka i jedno toplo ćebe.

Ako terasa nije zastakljena, tekstil sklanjajte kada pada kiša ili je vazduh veoma vlažan.

Tepih koji potpuno menja izgled balkona

Tepih za spoljašnju upotrebu može da učini da balkon izgleda kao produžetak dnevne sobe. Osim što unosi boju i povezuje nameštaj, prijatniji je pod nogama od hladnih pločica.

Za male terase birajte tanje, ravno tkane modele koji se lako održavaju i brzo suše.

Važno je da tepih bude namenjen spoljašnjoj upotrebi i da se ispod njega ne zadržava voda.

Toplo osvetljenje za prijatnije večeri

Kako dani postaju kraći, osvetljenje dobija sve važniju ulogu. Umesto jedne jake sijalice, rasporedite nekoliko manjih izvora svetlosti.

Ukrasne lampice sa toplom belom svetlošću i fenjeri mogu da stvore prijatnu atmosferu čak i na najmanjem balkonu.

Ako koristite sveće, držite ih dalje od ćebadi, jastuka i drugih zapaljivih materijala i nikada ih ne ostavljajte bez nadzora.

Biljke koje unose boju i tokom jeseni

To što je prošla sezona letnjeg cveća ne znači da terasa mora da ostane prazna.

Hrizanteme, ukrasni kupus i kelj, kao i pojedine ukrasne trave, mogu da budu lep dodatak jesenjem uređenju.

Umesto mnogo sitnih saksija, grupišite nekoliko biljaka različitih visina. Tako će prostor izgledati skladnije, a ostaće vam više mesta za kretanje.

Vodite računa o tome koje biljke podnose niske temperature, naročito ako planirate da ih ostavite napolju tokom zime.

Mali sto i udobna stolica sasvim su dovoljni

Za uživanje na terasi nije vam potrebna velika garnitura. Jedna udobna stolica, mali sto za šolju kafe i mekano ćebe mogu da budu sasvim dovoljni.

Ako je balkon uzak, praktičan izbor su sklopivi stolovi i stolice koje možete lako da pomerite.

Najvažnije je da prostor prilagodite svojim navikama. Ako volite da čitate, obezbedite udobno mesto i dobro svetlo. Ako uživate u jutarnjoj kafi, dovoljno je da napravite mali kutak zaklonjen od vetra.

Zaštitite terasu od vetra

Čak i kada je sunčano, hladan vetar može da pokvari uživanje na balkonu. Zato razmislite o odgovarajućem paravanu ili zaštiti za ogradu.

Birajte rešenja namenjena spoljašnjoj upotrebi i vodite računa o stabilnom pričvršćivanju, posebno ako živite na višem spratu.

Dobro postavljena zaštita može da ublaži nalete vetra i učini boravak napolju prijatnijim.

Iskoristite svaki centimetar

Na malim balkonima posebno je važno da prostor ne zatrpate nepotrebnim stvarima.

Klupe sa prostorom za odlaganje, uske police i sklopivi nameštaj pomoći će vam da terasa ostane uredna i funkcionalna.

Saksije možete grupisati u uglovima, a jastuke i ćebad držati u kutiji ili korpi koju ćete po potrebi unositi u stan.

Ne zaboravite ni redovno čišćenje odvoda, jer se tokom jeseni lišće i prljavština lako nakupljaju.

Terasa ne mora da čeka proleće

Za prijatan balkon nisu potrebni skupi komadi nameštaja ni velika renoviranja. Nekoliko toplih detalja, odgovarajuće osvetljenje i pametno iskorišćen prostor mogu da naprave veliku razliku.

Uz malo truda, terasa može da ostane omiljeno mesto za predah i kada temperature počnu da padaju.