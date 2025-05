Bogatstvo oko 700 miliona

Najveća Selenina imovina je procenjeni udeo od 51% u Rare Beauty. Jedini drugi poznati investitori u Rare Beauty su PE fond New Theory Ventures, koji je osnovala Niki Eslami, i izvršni direktor Rare Beauty, Skot Fridman. Fridman je direktor kompanije od njenog osnivanja. Prethodno je vodio NYX Cosmetics Toni Ko do 2017. Tada joj je pomogao da je proda Lorealu za 500 miliona dolara .

Dokument iz 2021. podnet gradu Sautheven u Misisipiju navodi holding kompanije Gomezove, Eslami i Fridmana kao partnere u Rare Beauty LLC. Navodi i Džulijusa Salerna, koosnivača Belami ekstenzija za kosu, iako nije jasno da li on ima udeo. (Eslami i Fridman nisu odgovorili na zahteve za komentar; Salerno nije bio dostupan.)

Ostali izvori prihoda

Van Rare Beauty, Gomez je tokom godina prihodovala oko 90 miliona dolara bruto od TV emisija, muzike, brend saradnji i turneja. To uključuje prijavljenih 30 miliona dolara od saradnje s Pumom 2017. I oko 24 miliona dolara od zarade na Huluovoj komediji „Only Murders in the Building“, koju producira i u kojoj glumi zajedno sa Stivom Martinom i Martinom Šortom. Imala je i značajnu ulogu u filmu „Emilia Pérez“ nominovanom za Oskara. Bila je nominovana za Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu u filmu. Takođe je producirala kontroverznu hit seriju Netfliksa „13 Reasons Why“.