A dok to čini, neprestano brine da mu neko slučajno ne pokida neki od cvetova i tako umanji njegovu lepotu. Zbog toga oko sebe uvek ima kupaca koji žele baš od njega da kupe cveće. Zato mu u sezoni redovno zafali još oko 50.000 biljaka kako bi podmirio sve svoje kupce.

On mu je to sve tako lepo objasnio da je gotovo istog momenta odlučio da od naredne sezone krene i sam da proizvodi cveće. Iako nije imao od koga da uči on se hrabro upustio u ovu vrstu proizvodnje nadajući se najboljem. U početku mu je mnogo koristilo iskustvo koje imao u proizvodnji ranog rasada. Učio je i od drugih, ali najviše na svojim greškama tako da je vrlo brzo savladao tajne ove proizvodnje i počeo da proizvodi cveće kome su se divili kupci, pa je i prodaja krenula kako se samo poželeti može, prenosi EUpravo zato.