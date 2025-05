– Da bi se džak formirao, u prostoriji mora da bude 17 stepeni, to je optimalna temperatura, da bi kasnije ona bila 19 kada krene proces rasta.

23 objekta u kojima se kontrolišu uslovi

U jednom hangaru stane, u proseku, oko 400 džakova na svih pet nivoa, a u kojima se nalazi kompost od pilećeg stajnjaka i odgovarajuće vrste zemlje . Svaki taj džak da oko pet kilograma šampinjona u tri ture i to u roku od mesec-dva , pa kad završi taj krug, novi džak dolazi na njegovo mesto i tako cele godine...

– Ne postoji konkretan termin kad šampinjoni kreću jer ovde su kao u stakleniku, tako da mi imamo posla tokom cele godine. I nikad nema odmora, praznici ne postoje, ustaje se rano... Ne postoji opcija da ću da odem do grada, pa sutra da odradim šta treba oko pečuraka. Prvo šampiljoni, pa onda ako imam vremena i ako sam odmoran mogu da odem do grada. Ipak, dobra organizacija je najbitnija – veli on.