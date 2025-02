- Pisana reč me je oduvek opčinjavala, bez knjige nikad nisam otišla ni na put ni na spavanje, pa se rodila ideja o maloj knjižari koja bi okupljala istomišljenike. Zaječar je tada već punih 15 godina bio bez prave knjižare i to mi se činilo nepravednim prema knjigoljupcima. O vođenju takvog posla nisam imala pojma ali zahvaljujući veštini komunikacije i dobrim ljudima koji su u tom poslu imali iskustva odvažila sam se i, što bi rekli, skočila bez padobrana. Otvorila sam knjižaru u kojoj je prvog dana rada bilo samo 700 naslova. Danas kažem “samo” jer mi se tada ta brojka činila impozantnom. Mala knjižara je već posle nekoliko meseci prerasla u veliku zahvaljujući našem najvećem izdavaču Laguni i mogućnosti da otvorimo klub čitalaca“ počinje svoju priču Irena.

- Sada znam, bio je to proces kao i za bilo koju drugu delatnost. Nekoliko koraka, lokal, oprema, registracija u APR-u, račun u banci. Danas uz to ide i fiskalizacija, sertifikat. Ali sve to se rešava relativno brzo, sada i brže nego tada. Usput treba obezbediti partnere, tj. dobavljače, ali i to je posao od svega nekoliko dana. Kad prevladate onaj primarni strah, sve ide glatko, kaže Irena.