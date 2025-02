Prema njenim rečima, u Crnoj Gori najveći deo vune se baca posle striže koja se obavlja od jula do avgusta. “Samo sporadično, stočari ostavljaju po nekoliko kilograma vune za potrebe sopstvenog domaćinstva - uglavnom za pletenje čarapa koje izrađuju starije žene. Sam proces prerade vune je kompleksna i komplikovana tehnologija, samim tim i veoma skupa, pa je i to jedan od razloga što je tekstil od sintetičkih vlakana dominantan na tržištu”, kazala je ona.

Sredinom prošlog veka, većina seoskih domaćinstava imala je omanje stado ovaca. U Srbiji je tada bilo više od tri miliona ovih životinja. Danas ih je nešto više od 1,7 miliona, ali to je uzlazni trend posle loših decenija. Ipak, i sa takvim brojkama, naša zemlja poseduje veliki ovčarski potencijal. Ona ima 14 do 15 puta veći udeo u svetskom izvozu ovaca u odnosu na svoj udeo u svetskom stanovništvu. Ovce iz Srbije su tražene u inostranstvu ne zbog povoljne cene već zbog kvaliteta, ali ih, nažalost, nema onoliko koliko bi moglo da se proda stranim kupcima.

Ali šta je sa onim ovcama koje ostaju u zemlji? One se, kažu stručnjaci, gaje zbog mesa, jer je to put do brze zarade. Od vune nema vajde, tvrde stočari, a to je i ekonomski i ekološki problem.