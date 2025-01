Iako je sa tim inovativnim proizvodom već prisutan na stranom tržištu, on kaže da je tek sada došlo vreme da taj njegov izum u potpunosti zameni kutije od stiropora , jer su nove generacije potrošača ekološki osvešćenije.

Sve je počelo od jednog kupca, koji je Marinkoviću, kada je vodio svoj prvi startap biznis dostave organske hrane, rekao da ne želi da mu donosi namirnice u stiropornim kutijama, jer on na visokim temperaturama aktivira kancerogene supstance. Tada je shvatio da u svetu ne postoji ekološka varijanta termoambalaže, pa je rešio da je sam osmisli.

- Tako sam, rešavajući globalni problem stiropora, nenadano došao i do rešenja za višak vune - objašnjava Marinković, dodajući da je to shvatio tek kada je 2014. ta njegova ideja nagrađena na takmičenju Švedskog instituta.

- To nam je otvorilo vrata arapskog tržišta, poput Saudijske Arabije i Abu Dabija, a prisutni smo i u Rumuniji, Poljskoj, Austriji. Sada, uporedo sa patentiranjem proizvoda, radimo na ubrzanom širenju izvoza u centralnu Evropu. Planiramo i otvaranje predstavništva u Americi, jer su veoma zainteresovani za naše kutije - ističe on.

Održava temperaturu

Za ove ekološke kutije počeli su da se interesuju i kupci iz Srbije, pre svih vinari i proizvođači sireva, koji bi ih koristili tokom letnjih festivala na otvorenom, s obzirom na to da one mogu da održe temperaturu od dva do sedam stepeni tokom 24, pa čak i 72 sata. Stranci ove kutije često koriste za transport goveđeg mesa od kog se pravi stek, kao i za dostavu sladoleda, organske kozmetike...