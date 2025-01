Slušaj vest

Aleksandar Kostić, predsednik MK Group i sin nedavno preminulog privrednika, filantropa i osnivača ove kompanije Miodraga Kostića, gostovao je u emisiji “Čadež talk”.

On je u razgovoru sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji prenosi Euronews, govorio o daljim planovima kompanije, ali i o tranziciji na čelu kompanije sa njegovog oca na njega.

Govoreći o daljoj strategiji kompanije Kostić kaže da se vremena menjaju čemu će se prilagođavati i on, ali i rukovodstvo kompanije. On je rekao da ne želi „biznise koji nemaju perspektivu”.

- Ne želim biznise gde smatram da sam lično i sa menadžmentom došao do nekog kraja i da ne možemo da ih unapređujemo, već da to mora da preuzme neka multinacionalna firma, koja ima bolju tehnologiju od nas. To ne želim. Želim da budem u onim industrijama u kojima možemo da napravimo promenu, razliku, gde možemo da se razvijamo.

“Bićemo u top tri banke u regionu”

Kaže da je grupa u poslednjih nekoliko godina ponajviše fokusirana na finansije jer se dosta kapitala i novca usmerilo na finansijski sektor, te da tu vidi priliku.

- Šta će biti za 15 godina od danas, ne mogu da predviđam. Naša strategija koju je tata pokušao da napravi kaže “Bank from Adriatic for Adriatic” i da bismo to bili istinski, moramo biti jedna od top tri banke na svim ex-YU tržištima. I mi ćemo to biti za pet, šest, sedam godina – ne znam tačno kada, ali u nekom periodu ćemo biti među top tri banke svake zemlje bivše Jugoslavije. Kada budemo došli dotle, onda ja mogu da kažem da li možemo da postanemo velika banka i u Austriji, Indoneziji, Vijetnamu, odnosno nekoj od brzo rastućih zemalja, da li imamo taj digital edge razvijen, pa da odemo i tamo pokušamo da uradimo nešto. Do tog momenta, to je strategija - kaže Kostić.

„Kad ti sa 27 godine neko ostavi 7-8 hiljada zaposlenih…“

Aleksandar Kostić priča kako je period tranzicije u kompaniji došao potpuno neočekivano, krajem 2018. godine kada mu je otac saopštio dijagnozu i predočio da od njega očekuje da više „uskoči u njegove cipele“.

- Godinu i po dana kasnije smo napravili tu promenu gde se on operativno povukao iz posla. Tada mi je rekao da to ja preuzimam, a da će se on strateški truditi da bude tu uz mene. I do zadnjeg momenta on je bio strateški involviran. Želeo sam da ga uključim u sve, a i on je želeo da zna sve i tako je bilo.

Kostić kaže da su mu očevi saveti mnogo pomogli da se snađe u ulozi koja je prerano došla.

- Da ti sa 27 godina neko ostavi više od sedam, osam hiljada zaposlenih i tolike firme i kaže ‘snađi se’. Sve to super zvuči u smislu da su one profitabilne, optimalno zadužene, da posluju u sektorima koji su profitabilni – ok, ali to breme na leđima i da radiš u regionu u kom mi radimo – to baš i nije tako divno, bajno i sjajno kao što možda deluje - priča on.

Aleksandar Kostić: “Hvala ti, tata”

Govoreći o savetima koje je dobijao od oca, Aleksandar kaže da je njega i njegove dve sestre otac vaspitavao težim putem. Kaže da je bio strog i zahtevan otac, ali da je hteo “adekvatno da nas spremi za život“. Danas bi mu rekao ‘hvala ti, tata što si bio takav kakavi si bio, čak i u momentima kada sam mislio da preteruješ’.

Ipak, Aleksandar ističe da je za njegov uspeh zaslužno i sjajno rukovodstvo menadžera svih kompanija koji zajedno vode sistem.

- U trenutku kada sam preuzimao imao sam sjajno rukovodstvo MK Group, na nivou operativnih firmi imali smo sjajne partnere, rukovodstvo svih individualnih kompanija, dakle nisam to bio samo ja. Dođe teret uvek na zadnje sedište i traži se tvoja odluka kako da se odreaguje, uradi, naravno ide najviše po mojim leđima. S druge strane, ako želiš zasluge budi spreman da uzmeš loš deo toga - ističe Kostić.