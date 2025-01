- Ne želim biznise koji nemaju perspektivu, gde smatram da sam lično i sa menadžmentom došao do nekog kraja i da ne možemo da ih unapređujemo, već da to mora da preuzme neka multinacionalna firma koja ima bolju tehnologiju od nas. To ne želim. Želim da budem u onim industrijama u kojima možemo da napravimo promenu, razliku, gde možemo da se razvijamo - rekao je.

- Šta će biti za 15 godina od danas, ne mogu da predviđam. Naša strategija koju je moj otac pokušao da napravi kaže Bank from Adriatic for Adriatic i da bismo to bili istinski, moramo biti jedna od top tri banke na svim ex-YU tržištima. I mi ćemo to biti za pet, šest, sedam godina - ne znam tačno kada, ali u nekom periodu ćemo biti među top tri banke svake zemlje bivše Jugoslavije. Kada budemo došli dotle onda ja mogu da kažem da li možemo da postanemo velika banka u Austriji, Indoneziji, Vijetnamu, odnosno nekoj od brzorastućih zemalja, da li imamo digital edge razvijen pa da odemo i tamo pokušamo da uradimo nešto. Do tog momenta, to je strategija - navodi Kostić u razgovoru sa predsednikom PKS Markom Čadežom.