Sa očeve strane potekao je iz familije koja je pre 60 godina iz Crne Gore došla u Beograd, odakle je njegov otac Mirko otišao u Nemačku i zbog ljubavi sa Kristinom ostao da živi u njenoj domovini na severu Evrope. Tako je Aleksander Milićević "rođeni Nemac", ali, kako kaže, neizmerno voli Srbiju. I mada je poslednjih 30 godina samostalni finansijski savetnik u Nemačkoj, ekspert za konsultantske usluge bebi-bum i best ejdžer generacije u oblasti nekretnina, ali i ekspert za osnivanje fondacija - to ga nije sprečilo u ostvarivanju davno zacrtanog plana da nekada, na neki način, bude prisutan poslovno i u Srbiji.

- Oduvek sam želeo da uradim nešto lepo za ovu zemlju i da se odužim na neki način društvu. Moji planovi nisu bili striktni u vezi sa otvaranjem firme u Beogradu, pogotovo mi proizvodnja nije bila na pameti, ali sam jednostavno znao da ću nekada nešto uraditi. Pojavio se u jednom trenutku projekat koji mi se učinio zanimljivim. Bila je to proizvodnja čipsa od jabuke. To mi se veoma dopalo. Želeo sam da uradim nešto tako, da pravimo nešto zdravo od ukusnih srpskih jabuka, jer se i meni samom taj proizvod veoma dopao. Tako fantastično i ukusno i zdravo nikada dotad nisam video. Sličnih proizvoda ima, ali takvog ukusa i takve hrskavosti i svežine stvarno ne. To je bio prvi korak, odlučio sam da proizvodim naš originalni čips - kaže Milićević.