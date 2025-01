SA TRAKTORA IDU DIREKTNO DO DESTILERIJE: Berba ovog voća u punom jeku, radnici se ne žale, a plod se koristi i za sok i za slatko, ali i za rakiju

Naši vojnici su se pre 100 godina hranili suvom šljivom

- Rok trajanja je od 15 do 30 dana pod adekvatnim uslovima držanja. Treba je držati na temperaturu od 3 stepena jer je to polusuva šljiva koja u sebi ima dosta vlage i onda krene u fermentaciju, a mi ne želimo da ubacujemo konzervanse. E sad, postoji i varijanta "hladnog voza", ako se zaledi. Kad se zaledi, a ja sam to probao, posle šest meseci se izvadi iz komore koja je na minus 20 stepeni i kad se razledi ona ne gubi ni ukus ni kvalitet, a vrlo kratak vremenski period treba da se odledi - objašnjava Maksić.