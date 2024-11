- S druge strane, ono što je nama velika prednost je što dunje odmah iz samog reda idu na traktor do destilerije . Ne gubimo ni vreme ni sredstva za transport, i uz to zadržavamo optimalan nivo šećera u plodu, svežinu ploda i optimalnu zrelost - objašnjava Marjanović.

Boban Đorđević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu ističe da je rod premašio očekivanja s obzirom na to kakva je situacija bila na početku vegetacije, ukazujući na rani ulazak stabala u vegetaciju praćen blagim mrazom u drugoj polovini aprila, veliki napad ervinije koja se javila i imala izuzetno dobre uslove za to.

Najveći dunjar na Balkanu

Prinosi su od 17 do 20 kilograma po stablu, a u dunjaru porodice Marjanović, najvećem na Balkanu, nalazi se 21.250 stabala na 33 hektara.

- To je dug proces koji traje 20 godina. Moja porodica je kupovinom parcela ovde u Župi uspela da oformi imanje, celinu koja se tehnički sastoji od 570 parcela, a prosečna veličina tih parcela je sedam ari, što je u odnosu na 33 hektara dokaz koliko je to zahtevalo vremena i truda da bismo dobili to što imamo danas - kaže Višnja Marjanović.