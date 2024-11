- Izlazio sam na takmičenja, pobeđivao sam i gubio, to je ono što vas izgradi. Radio sam sa težim protivnicima od mene i sa boljima, to je u svakom sportu tako. Oni koji se bave ovim sportom treba da ima sportski duh, da se ne plaši, da ima čvrst karakter i veru u sebe.

- Deset puta merim jednom sečem što se tiče svega, pogotovo kada je reč o ponašanju. Naučio sam da sam individualac, pronašao sam svoj put u sportu. Ovaj sport volim, sve zavisi od vas, vi ste taj koji određuje sve, dok u fudbalu i košarci nije tako. Dešavalo mi se da igram loše, pa da me ekipa izvuče i obrnuto, to mi se nije dopalo, hteo sam sam da se pokažem. Polako, sa mojim treninzima dolazi do mojih prvih ”ozbiljnijih“ i ”jačih“ sparinga, u početku kao i svako, žmirkao sam, sklanjao se, nisam se snalazio, momci su sa mnom radili slabije, znali su da sam početnik. Bez obzira na to, vremenom sam se trudio da idem napred, da se trudim i pored udaraca da ”guram“ napred. Tokom korone napredovao sam u tolikoj meri da sam naučio odbrane od bacanja i svoj ”stand up“ toliko unapredio da više niko nije želeo sa mnom da ulazi u razmene kada je u pitanju kik boks. Naravno, u svakoj sali ima momaka koji su jači i bolji, ali se dosta rade i tehnike, prosto se ”šteluje“ trening.

- Prestao sam da treniram zbog posla, nisam mogao da se uskladim. Radim u jednoj apoteci. Imao sam dosta povreda, leđa, zadnje lože, skočnog zgloba, ometalo me je to u svakodnevnom funkcionisanju. Teško da uskladim svoj posao i da se bavim ovim sportom. Sada sam redovno u smenama u apoteci, ali i radim dodatni posao kao obezbeđenje u jednom kafiću u Sremskoj Mitrovici. Da nisam trenirao, ne bih imao ovu mogućnost, da dodatno zaradim.

- Sve sam na kraju doživeo kao lekciju iz koje naučiš nešto. Pozitivno je to što kroz ovaj sport naučiš šta nećeš. U sportu upoznaš slične ljude i to je dobro. Sad znam kako to funkcioniše, to je put koji zahteva puno truda i vremena, ali zahteva i kompromise. Treba ići polako, da gradiš ono što ti odgovara i kada stanem iza toga da možeš da kažeš, da sam to ja.