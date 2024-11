Savršen ljubimac

Kaže i da je košnica bezbedna za ukućane, jer pčele izlaze kroz rupu na zidu napolje. Kroz tu rupu se provlači crevo, kroz koje pčele izlaze i vraćaju se same.

- Mi to zovemo savršenim kućnim ljubimcem , zato što je 24 sata slobodan. Vi odete na odmor, a kad se vratite imate med - kaže dodajući da pčela ne može da uđe u sobu.

- One se uglavnom staraju same o sebi, ali postoji i video i tekstualno uputstvo o tome koje sitnice treba obaviti jednom do dva puta godišnje.