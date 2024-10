- Osećam se kao Srbin i to je nemoguće izbaciti iz sebe, moja majka je srela mog oca u Njujorku za vreme Drugog svetskog rata, vratili se u Minesotu, venčali se, pa u Njujork na posao pa u Minesotu da podižu porodicu. Bila je livnica u Minesoti, bilo je puno Srba, Hrvata i Poljaka, oni su ili radili u rudnicima ili u železarama, kao i većina Srba u to vreme kao i u Čikagu, Klivlendu...

- Radeći sa nekretninama, odgovara Božo. Radio sam kao prodavac tri godine i onda sam kupio malu kompaniju sa šestoro zaposlenih, a tri godine kasnije već sam imao 125 agenata nekretnina koji su radili za mene a onda smo otvorili i banku za kredite i Elskro kompaniju, veliku i po današnjim standardima. Pre interneta smo uradili softver koji je omogućio mojim agentima da prodaju više nekretnina za kraće vreme i bili su bolje plaćeni, a kod mene je osamdesetih svaki agent imao svoj mali kompjuter. To je dovelo sve najbolje agente kod mene - priča Božo koji kaže da mu je to pomoglo da privuče novac a jedan softver je razvio i za banke a to su bile multimilionske kupovine. Najviše je zaradio u to vreme sa 150.000 dolara samo na ime jedne provizije.