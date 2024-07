PO SNAZI I VELIČINI KAPITALA OTP BANKA PRVA U SRBIJI: Najbolja u još jednoj oblasti, a velika su podrška i našem Olimpijskom timu

Samo tri godine od završetka najveće i najkompleksnije bankarske integracije u zemlji, OTP banka Srbija od strane "The Banker’s top 1000 world banks" svetskog rejtinga rangirana je kao banka broj 1 u zemlji, po snazi i veličini kapitala. Pored toga, ove godine poneli su i priznanja magazina "Euromoney" za najbolju banku za mala i srednja preduzeća (SME) i najbolju digitalnu banku kod nas.

U olimpijskoj godini OTP banka obeležava i najdugovečnije partnerstvo u sportu - svoju saradnju sa Olimpijskim komitetom Srbije koja traje duže od 20 godina.

Osvrćući se na protekli period i priznanja koja su stigla od globalno renomiranih autoriteta u oblasti finansija, Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora banke, posebno se osvrnuo na značaj strateških partnerstava sa zajednicom i doprinos zaposlenih svim uspešnim rezultatima koje banka beleži, ali je istakao i zašto su ovakva priznanja važna za naše klijente.

foto: Saša Knežević

- Ovo leto jedno je od najuspešnijih za našu banku, jer pored čak tri stručna priznanja koja smo dobili u jako kratkom vremenskom periodu, naša istinska integrisanost u zajednicu potvrđena je i kroz najdugoročnije partnerstvo u sportu koje imamo sa Olimpijskim komitetom Srbije. Pored toga, u svom osnovnom poslovanju nastojimo da postavljamo standarde i da budemo generator digitalizacije celog privrednog ambijenta, a međunarodna priznanja potvrdila su da naša zalaganja ne ostaju neprimećena - naveo je Mihajlović.

On je istakao da je pozicija prve banke u Srbiji na svetskoj rang listi The Banker-a dolazi kao rezultat snage, mereno kompleksnim parametrima koji potvrđuju njihovu finansijsku stabilnost i efikasnost. Primarno je uzet u obzir Tier 1 kapital kao najsnažniji kriterijum za rangiranje, imajući u vidu da predstavlja najrealniji pokazatelj snage, ali i stabilnosti i pouzdanosti jedne banke:

- To za sve kategorije naših klijenata znači da u nama imaju partnera za sve investicije i razvoj koji je apsolutno stabilan, sa kojim nema rizika. Takođe, biti prva SME banka i najbolja banka u digitalizaciji po oceni svetskog magazina Euromoney nije samo priznanje za naš trud, već i dokaz naše agilnosti u pristupu i usvajanju novih tehnologija. Digitalizacija klijentima donosi brojne benefite (brzinu obavljanja transakcija, transparentnost, sigurnost, usluge po meri korisnika…), a OTP banka je na tom putu otišla najdalje, odnosno najbliže svojim klijentima. Biti prva banka za mala i srednja preduzeća, koja su pokretači privrednog razvoja svake zemlje, potvrđuje naše viđenje klijenata iz ovog privrednog segmenta: mi smo njima partneri za razvoj, podrška za rast, konsultanti za dalje investicije.

foto: Saša Knežević

OTP banka kroz svoje projekte povezuje i umrežava MSP, da bi dodatno ojačala njihovu konkurentnost. U svetu finansija, tehnologija može biti veliki izazov, ali su ljudi ti koji čine razliku, čija stručnost i kreativnost omogućavaju da se izazovi prebrode i preokrenu u korist i na zadovoljstvo klijenata. Zato su zaposleni banci najveća snaga i pokretačka sila svega što postižu i ova priznanja su na prvom mestu njihove nagrade.

AMBASADORI BANKE Kao ekskluzivan vid pomoći srpskom Olimpijskom timu, OTP banka Srbija je ove godine omogućila klijentima VISA olimpijske kartice, čijim korišćenjem i oni postaju deo olimpijske porodice. Ambasadori Banke ovog leta su džudista Aleksandar Kukolj, tekvondistkinja Aleksandra Perišić, bacačica koplja Adriana Vilagoš, kajakašica Milica Novaković i basketaš Dejan Majstorović. Oni su i glavni protagonisti novih TV spotova, čime im OTP banka na još jedan način pruža podršku na njihovom putu ka medaljama.

The Banker je matičnu OTP banku u Mađarskoj takođe rangirao kao prvu na listi, treću u CEE regionu, i 164. globalno posmatrano, dok su članice Grupe, DSK Banka u Bugarskoj (1), Nova KBM u Sloveniji (2) i OTP banka Hrvatska (4) takođe postigle izvanredne rezultate i pozicionirale se među najboljima u svojim regionima. Koliko je ova lista važna oslikava podatak da su se među vodećim bankama našli i svetski bankarski giganti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) za region Azija-Pacifik, JP Morgan Chace u Severnoj Americi, u regionu Zapadna Evropa HSBC Holdings i Sberbank za region Centralna i istočna Evropa, između ostalih.

Pored toga, svoje jako regionalno i lokalno prisustvo, OTP banka potvrđuje i svojim strateškim partnerstvima, od kojih je posebno važno ono sa Olimpijskim komitetom Srbije, koje je ujedno i najduže partnerstvo u sportu.

Govoreći o značaju sistemske i dugoročne podrške kao i o „pobedničkom duhu“ koji je snažan pokretač promena i razvoja, naša proslavljena tekvondistkinja Tijana Bogdanović, ovenčana sa 2 olimpijske medalje (srebro u Riju 2016. i bronza u Tokiju 2020), istakla je da je OTP banka Srbija primer partnera koji se opredelio za konstruktivan model podrške – celokupnom Olimpijskom timu.

Biznis.kurir.rs